Chi è nato oggi 6 ottobre: i compleanni glamour

Tantissimi auguri di buon compleanno a tutti i nati oggi e anche ai personaggi famosi e ai vip che spengono le candeline il 6 ottobre. Fra le celebrities che festeggiano oggi c’è Elisabeth Shue, attrice nata negli Stati Uniti nel 1963. Il suo debutto cinematografico è nel 1984, in un film che tutti i ragazzini degli anni Ottanta sicuramente ricordano con affetto: Karate Kid, in cui interpreta la fidanzatina di Daniel LaRusso. Da allora, ha partecipato a film di grande successo come Cocktail, la seconda e la terza parte della trilogia di Ritorno al futuro e Via da Las Vegas, per il quale ha ricevuto uno nomination agli Oscar nel 1995. Ultimamente ha interpretato il personaggio di Madelyn Stillwell nella serie di Amazon Prime The Boys.

Avrebbe compiuto gli anni oggi anche una delle attrici comiche più talentuose della Hollywood degli anni Trenta: Carole Lombard. Nata Alice Jane Peters nel 1908, Lombard esordì nel cinema a soli 13 anni e nella sua carriera partecipò a quasi 90 film, tra i quali dobbiamo ricordare Il signore e la signora Smith nel 1941, incursione di Alfred Hitchcock nella commedia, e Vogliamo vivere! nel 1942, una satira sul nazismo e sulla guerra in cui Lombard interpreta un’attrice polacca. Per quanto riguarda la vita sentimentale, Lombard visse una travolgente storia d’amore con Clark Gable, celebre attore che sposò nel 1939. Carole Lombard morì in un incidente aereo nel 1942 quando aveva solo 33 anni.

Cover photo created by freepik – www.freepik.com