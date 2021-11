Chi è nato oggi 5 novembre: i compleanni glamour

Tanti auguri di compleanno ai nati oggi e a tutti i personaggi famosi nati il 5 novembre. Iniziamo a fare gli auguri a Tilda Swinton, attrice britannica nata a Londra nel 1960. Tra i suoi film più popolari ricordiamo Michael Clayton, Le cronache di Narnia – Il leone, la strega e l’armadio, Il curioso caso di Benjamin Button, Gran Budapest Hotel, Doctor Strange, Suspiria e Avengers: Endgame. Il suo lavoro, inoltre, le ha fatto guadagnare un premio Oscar, un BAFTA, un David di Donatello, una Coppa Volpi e un Leone d’oro alla carriera.

Nata oggi in India nel 1913, e morta a Londra nel 1967, anche Vivien Leigh, l’indimenticabile Rossella O’Hara. Via col vento, però, si aggiunge a una carriera molto prolifica non solo al cinema ma soprattutto in teatro, dove interpretò moltissimi ruoli, dalle eroine nelle commedie di Noël Coward e George Bernard Shaw alle tragedie shakesperiane, spesso diretta sul palcoscenico dal marito Laurence Olivier. Vale la pena ricordare che per il suo lavoro sul grande schermo si aggiudicò due premi Oscar alla migliore attrice, uno nel 1940 per il capolavoro di Victor Fleming e uno nel 1951 per la sua interpretazione in Un tram che si chiama desiderio, un BAFTA, due New York Film Critics Circle Awards e una Coppa Volpi a Venezia, oltre a un Tony Award per i suoi lavori a Broadway.

Tra i nati oggi anche Famke Janssen, nata in Olanda nel 1964 e interprete dei ruoli di Xenia Onatopp in GoldenEye, Jean Grey / Phoenix in X-Men, Ava Moore in Nip/Tuck e Lenore Mills in Io vi troverò ma anche presente in serie televisive come Hemlock Grove, Le regole del delitto perfetto e The Blacklist: Redemption, e Tatum O’Neal, nata a Los Angeles nel 1963 dagli attori Ryan O’Neal e Joanna Moore e celebre soprattutto per essere ancora oggi la più giovane vincitrice di un Premio Oscar ricevuto nel 1974 per la sua interpretazione di Addie Loggins nel film diretto da Peter Bogdanovich Paper Moon – Luna di carta.

