Chi è nato oggi 5 maggio: i compleanni glamour

Tanti auguri di un felice compleanno a tutti i nati di oggi, e ai vip, personaggi famosi e celebrities che festeggiano il 5 maggio. Tra quelli che spengono le candeline in questa data c’è Adele Laurie Blue Adkins, nata a Londra nel 1988 e considerata, insieme a Duffy e Amy Winehouse, una delle maggiori rappresentati attuali del soul bianco. Dal 2008, anno del suo esordio discografico con l’album 19, ha venduto in tutto il mondo circa 40 milioni di dischi e più di 50 milioni di singoli, oltre a vincere il Premio Oscar per la miglior canzone nel 2013 con il brano Skyfall, title track del film omonimo, 23° capitolo della saga di James Bond.

Tra chi compie gli anni oggi c’è anche Henry Cavill, anche lui suddito della regina Elisabetta ma nato nel 1983 a Jersey, la più grande delle Isole del Canale nella Manica. Dopo aver esordito nel 2002 interpretando Alberto Mondego nel film Montecristo, ha proseguito recitando sia al cinema con Tristano & Isotta, Stardust, Immortals e Basta che funzioni, che in televisione impersonando Charles Brandon ne I Tudors. Il grande successo internazionale è però arrivato vestendo i panni di Superman in L’uomo d’acciaio, Batman v Superman: Dawn of Justice e Justice League, ma è apparso anche in Mission: Impossible – Fallout e nella serie Netflix The Witcher nel ruolo del protagonista Geralt di Rivia.

Tanti auguri anche all’attore e doppiatore canadese Will Arnett, nato a Toronto nel 1970 e noto al pubblico internazionale soprattutto per aver interpretato G.O.B. in Arrested Development – Ti presento i miei e il protagonista in BoJack Horseman. Tra gli altri suoi lavori Let’s Go to Prison – Un principiante in prigione, Blades of Glory – Due pattini per la gloria, Semi-Pro, G-Force – Superspie in missione, Jonah Hex, Show Dogs – Entriamo in scena, L’era glaciale 2 – Il disgelo, Ratatouille, Ortone e il mondo dei Chi, Mostri contro alieni, Cattivissimo me, Nut Job – Operazione noccioline, Dolittle, LEGO Batman – Il film, 30 Rock e Murderville.

