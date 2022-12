Chi è nato oggi 6 dicembre: i compleanni glamour

La nostra prima festeggiata tra i personaggi famosi nati oggi 6 dicembre è Antonella Clerici. Nata a Legnano, in provincia di Milano, nel 1963 è diventata nota conducendo negli anni Novanta alcuni dei programmi sportivi di punta della RAI come Dribbling, Domenica Sprint e La Domenica Sportiva. Dopo un breve passaggio a Mediaset, nel 2000 torna alla tv pubblica per presentare La prova del cuoco. Il successo della trasmissione le permette di guidare molti altri show di RAI 1 tra cui vale la pena ricordare le edizioni del 2005 e del 2010 del Festival di Sanremo, Il treno dei desideri e Ti lascio una canzone.

Tra i VIP che fanno il compleanno oggi c’è anche la cantante Irene Grandi nata a Firenze nel 1969. Raggiunge una certa notorietà nel 1994 grazie al singolo Fuori presentato quell’anno a Sanremo nella sezione Nuove Proposte, ma il grande successo arriva l’anno dopo grazie all’album In vacanza da una vita e soprattutto al brano Bum Bum. Nella sua carriera ha partecipato cinque volte al Festival di Sanremo, aggiudicandosi il secondo posto nel 2000 con La tua ragazza sempre, e a sei edizioni del Festivalbar dove nel 2007 ha vinto il Premio Radio con Bruci la città.

Sono nati oggi anche Oliver Masucci, attore tedesco nato a Stoccarda nel 1968 e noto soprattutto per aver interpretato Adolf Hitler nel film Lui è tornato e Ulrich Nielsen nella serie Netflix Dark, Luigi Calagna, nato a Palermo nel 1992 e metà maschile del duo di youtuber amato dai bambini Me Contro Te, e Roberto Pregadio, nato a Catania nel 1928 e morto a Roma il 15 novembre 2010 che molti ricorderanno per aver diretto l’orchestra dello storico show televisivo La Corrida – Dilettanti allo sbaraglio affiancando per tanti anni l’ideatore del programma prima radiofonico e poi della televisione Corrado.

Cover photo designed by Freepik