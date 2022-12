Chi è nato oggi 5 dicembre: i compleanni glamour

Tra i personaggi famosi nati oggi 5 dicembre c’è una delle Signore italiane della televisione: Maria De Filippi. La moglie di Maurizio Costanzo, che ha sposato nel 1995 dopo più di cinque anni di fidanzamento, ha iniziato a lavorare in tv il talk show pomeridiano Amici e da allora è diventata una delle conduttrici di punta di Mediaset presentando programmi come Uomini e donne, C’è posta per te, Temptation Island, Tú sí que vales e Amici di Maria De Filippi. Nel 1993 De Filippi è stata vittima, insieme al marito, dell’attentato di via Fauro a Roma organizzato dalla mafia. Nel 2002 Maria De Filippi e Maurizio Costanzo hanno preso in affido Gabriele, un ragazzo che all’epoca aveva dieci anni e che la coppia ha poi adottato nel 2004.

Grazie ad Amici di Maria De Filippi è diventato famoso un altro festeggiato di oggi. Sergio Sylvestre, che è nato a Los Angeles nel 1990, ha infatti vinto la quindicesima edizione del talent show di Canale 5. Originario della California, Sylvestre ha deciso di trasferirsi in Italia dopo un viaggio in Puglia nel 2012 continuando a dedicarsi alla musica. Ha infatti collaborato con vari artisti e ha anche partecipato all’edizione 2017 del Festival di Sanremo portando in gara Con te, canzone da lui scritta insieme a Giorgia.

Tanti auguri anche a Maurizio Crozza, comico e imitatore nato a Genova nel 1959. Dopo avere esordito in RAI con il gruppo dei Broncoviz, Crozza inizia a collaborare con la Gialappa’s Band diventando uno dei volti più noti del programma di Mediaset Mai dire Gol prima di passare a La7. Tra le sue trasmissioni più famose ricordiamo Crozza Italia, Crozza Alive, Italialand, Crozza nel Paese delle Meraviglie e Fratelli di Crozza.

Tra i nati oggi anche Frankie Muniz (New Jersey 1985) interprete del protagonista nella sitcom Malcolm e oggi pilota automobilistico, Catherine Tate (Londra 1969) che è stata Donna Noble nella quarta stagione della nuova serie di Doctor Who, e Shalom Harlow, supermodella canadese nata in Ontario nel 1973.

Cover photo designed by Freepik