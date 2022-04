Chi è nato oggi 6 aprile: i compleanni glamour

Chi sono i vip nati oggi? Scorrendo l’elenco dei personaggi famosi che fanno il compleanno il 6 aprile incontriamo Zach Braff, nato in New Jersey nel 1975 e diventato famoso interpretando John Dorian, detto J.D., nella comedy Scrubs. Oltre che nella famosa serie televisiva, ha recitato anche al cinema in film come Il club dei cuori infranti, The Last Kiss e In Dubious Battle, oltre ad aver diretto e interpretato La mia vita a Garden State e Wish I Was Here.

È nato oggi sempre in New Jersey ma nel 1969 un altro attore, Paul Rudd. Diventato famosissimo interpretando il supereroe Ant-Man nei film dell’Universo Cinematografico Marvel, nella sua carriera cinematografica ha recitato anche in Ragazze a Beverly Hills, Halloween 6 – La maledizione di Michael Myers, Romeo + Giulietta di William Shakespeare, Wet Hot American Summer, Anchorman – La leggenda di Ron Burgundy, 40 anni vergine, Molto incinta, Questi sono i 40, Mute e A Modern Family.

Tra i personaggi famosi nati il 6 aprile anche Barry Levinson, nato a Baltimora nel 1942, vincitore del premio Oscar nel 1989 per aver diretto Rain Man – L’uomo della pioggia ma regista di tanti altri film importanti come A cena con gli amici, Il migliore, Good Morning, Vietnam, Bugsy e Sesso & potere, oltre che co-produttore della miniserie Netflix Dopesick – Dichiarazione di dipendenza.

Tanti auguri infine a Mike Bailey, nato a Bristol nel 1988 e famoso per aver interpretato il personaggio di Sid Jenkins nelle prime due stagioni della serie televisiva britannica Skins, a Eugenio Scalfari, nato a Civitavecchia nel 1924 e fondatore de l’Espresso e La Repubblica, e a Mario Merola, il re della sceneggiata napoletana, nato a Napoli nel 1934 e morto a Castellammare di Stabia il 12 novembre 2006.

