Chi è nato oggi 7 aprile: i compleanni glamour

Tantissimi auguri a tutti i nati oggi, persone comuni o vip che siano. Ma quali personaggi famosi fanno il compleanno il 7 aprile? Fra le celebrities che festeggiano in questo giorno c’è Russell Crowe, nato a Wellington, la capitale della Nuova Zelanda, nel 1964. Diventato notissimo grazie a Il gladiatore, film di Ridley Scott che gli ha anche fatto vincere il Premio Oscar, ha recitato anche in pellicole come A Beautiful Mind, Master & Commander, Cinderella Man, Skinheads, Insider – Dietro la verità, Robin Hood, Les Misérables e la miniserie The Loudest Voice – Sesso e potere con cui ha vinto il secondo Golden Globe della sua carriera.

Festeggia il suo anniversario di nascita oggi 7 aprile Francis Ford Coppola, uno dei registi più importanti della storia del cinema, nato a Detroit nel 1939. Tra i suoi lavori più noti La conversazione, Apocalypse Now, Dracula di Bram Stoker e la trilogia de Il padrino.

Avrebbe ricevuto tanti auguri anche Billie Holiday, nata a Philadelphia nel 1915 e morta a New York il 17 luglio 1959. Considerata fra le più grandi interpreti di jazz e blues di tutti i tempi, dopo un’infanzia in povertà segnata anche dalla prostituzione e dal riformatorio, nonostante una vita segnata dalla dipendenza dall’alcool e dalla droga, è stata capace di regalare alla storia della musica straordinarie interpretazioni e dischi come Lady Sings the Blues, Body and Soul e Lady in Satin.

È nato oggi anche Jackie Chan, nato a Hong Kong nel 1954 e interprete di tanti film action come Pallottole cinesi, The Karate Kid – La leggenda continua, The Foreigner, 2 cavalieri a Londra, Rush Hour – Due mine vaganti, Colpo grosso al drago rosso – Rush Hour 2, Rush Hour – Missione Parigi, Eroe di acciaio, Shaolin – La leggenda dei monaci guerrieri e Senza nome e senza regole.

Cover photo created by freepik – www.freepik.com