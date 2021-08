Chi è nato oggi 6 agosto: i compleanni glamour

A quali personaggi famosi dobbiamo fare gli auguri di buon compleanno oggi? Partiamo con Vera Farmiga, nata in New Jersey nel 1973 e candidata all’Oscar, al BAFTA, al Golden Globe e agli Actor Screen Guild Award per il personaggio di Alex Goran interpretato in Tra le nuvole. Tra gli altri ruoli degni di nota quelli di Irene in Down to the Bone, Jocelyne Jordan in The Manchurian Candidate, Madolyn Madden in The Departed – Il bene e il male, Elsa in Il bambino con il pigiama a righe, Erica Van Doren in Una sola verità, Emma Russell in Godzilla II – King of the Monsters, Corinne Walker in Higher Ground, suo esordio alla regia, Lorraine Warren nella serie televisiva The Conjuring e Norma Bates nel telefilm Bates Motel.

Tanti auguri vanno oggi anche a M. Night Shyamalan, nato in India nel 1970 e candidato agli Oscar per la regia di The Sixth Sense – Il sesto senso. Tra gli altri film che ha diretto ricordiamo Unbreakable – Il predestinato, Signs, The Village, Lady in the Water, E venne il giorno, L’ultimo dominatore dell’aria, After Earth, The Visit, Split e Glass.

Cover photo created by freepik – www.freepik.com