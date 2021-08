Chi è nato oggi 7 agosto: i compleanni glamour

Tanti auguri di buon compleanno ai nati oggi e a tutti i vip che spegneranno le candeline sulla torta il 7 agosto. Cento di questi giorni dunque a Charlize Theron, nata in Sudafrica nel 1975 e vincitrice del Premio Oscar nel 2004 per aver interpretato la serial killer Aileen Wuornos in Monster. Tra i suoi altri film di successo anche L’avvocato del diavolo, Il grande Joe, Le regole della casa del sidro, The Italian Job, Hancock, Biancaneve e il cacciatore, Prometheus, Mad Max: Fury Road, Il cacciatore e la regina di ghiaccio, Fast & Furious 8, Atomica bionda, The Old Guard, North Country – Storia di Josey, Bombshell – La voce dello scandalo, Young Adult, Tully, The Burning Plain – Il confine della solitudine, Dark Places – Nei luoghi oscuri e Non succede, ma se succede…

Charlize Theron agli Oscar 2020. Photo Credit: A.M.P.A.S./AdMedia / SplashNews.com

È nato oggi a New York nel 1960 David Duchovny, interprete di ruoli come quello di Fox Mulder in X-Files e di Hank Moody in Californication. Oltre ai due personaggi che gli hanno dato la fama, e due Golden Globe, Duchovny ha anche pubblicato quattro libri: Holy Cow: A Modern-Day Dairy Tale, Bucky F*cking Dent, Miss Subways e Truly Like Lightning.

