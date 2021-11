Chi è nato oggi 4 novembre: i compleanni glamour

I nostri più sinceri auguri vanno a tutti i vip e personaggi famosi che festeggiano il compleanno il 4 novembre. Tra i nati oggi non possiamo non fare gli auguri a Matthew McConaughey, attore statunitense nato in Texas nel 1969. Dopo aver esordito negli anni Novanta recitando in film di vario genere, dall’horror al legal thriller al dramma storico, inizia a farsi un nome nei primi Duemila come protagonista maschile delle commedie romantiche Prima o poi mi sposo, Come farsi lasciare in 10 giorni e molte altre. Questi ruoli gli hanno fatto guadagnare lo status di sex symbol, ma ha dimostrato anche il suo talento recitando in film come Magic Mike e Interstellar e nella prima stagione della serie tv True Detective. Nel 2013 ha vinto il Golden Globe, lo Screen Actors Guild Award e l’Oscar per il ruolo del cowboy malato di AIDS nel film biografico Dallas Buyers Club.

Tra i nati oggi gli auguri vanno a Valeria Solarino, anche lei attrice nata in Venezuela nel 1978. Dopo l’università studia recitazione alla scuola del Teatro Stabile di Torino ed è proprio sul palcoscenico che la nota Mimmo Calopresti che la fa esordire al cinema in un piccolo ruolo nel film del 2003 La felicità non costa niente. Nello stesso anno recita in Fame chimica e in Che ne sarà di noi. Dopo aver lavorato accanto a Fabio Volo nel 2005 in La febbre e nel 2006 in Viaggio segreto, nel 2008 ottiene la candidatura al David di Donatello per Signorina Effe e nel 2009 è candidata al Nastro d’Argento per il personaggio di Angela in Viola di mare.

Facciamo gli auguri anche a Sean Combs, produttore discografico, rapper e attore nato a New York nel 1969 e noto anche con gli pseudonimi Puff Daddy, Puffy, Diddy, P. Diddy, Love e Brother Love, e a Platinette, nome d’arte di Mauro Coruzzi, nato in provincia di Parma nel 1955 e diventato noto in veste di drag queen prima come partecipante del Maurizio Costanzo Show e poi come conduttore radiofonico e televisivo in programmi come Bisturi! Nessuno è perfetto e come ospite in trasmissioni come Amici di Maria De Filippi, Buona Domenica e Domenica Cinque.

