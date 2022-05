Chi è nato oggi 4 maggio: i compleanni glamour

Tanti auguri di compleanno ai nati oggi e a tutti i personaggi famosi nati il 4 maggio. Iniziamo a ricordare Audrey Hepburn, nata in Belgio nel 1929 e morta in Svizzera il 20 gennaio 1993. Interprete di film come Vacanze romane, Sabrina, Guerra e pace, Cenerentola a Parigi, La storia di una monaca, Colazione da Tiffany, Sciarada, My Fair Lady, Come rubare un milione di dollari e vivere felici, Gli occhi della notte e Due per la strada, nella sua carriera ha vinto due Oscar, tre Golden Globe, un Emmy, un Grammy Award, quattro BAFTA, tre David di Donatello e due Tony per le sue performance a Broadway. Dopo essere stata nominata nel 1988 ambasciatrice dell’UNICEF, fino alla sua morte si impegnò attivamente al lavoro umanitario e alle opere di beneficienza.

Un altro personaggio che avrebbe festeggiato oggi è Keith Haring, pittore e writer nato in Pennsylvania nel 1958 e morto a New York il 16 febbraio 1990. Diventato grazie al suo tratto colorato e stilizzato uno degli artisti simbolo della Grande Mela negli anni Ottanta, con la sua arte si impengò anche a sostenere il sesso sicuro e la lotta all’AIDS, malattia che porterà alla morte a soli 31 anni.

