Chi è nato oggi 5 luglio: i compleanni glamour

Tantissimi auguri di buon compleanno a tutti i nati oggi e anche alle celebrities e ai vip che spengono le candeline il 5 luglio. Fra i personaggi famosi che festeggiano oggi c’è Hedi Slimane, attuale direttore creativo di Celine, nato a Parigi nel 1968. Di padre tunisino e madre italiana, Slimane può vantare una formazione eclettica che, dopo una laurea in giornalismo e una in storia dell’arte, gli ha permesso di lavorare prima come art directori freelance e poi di diventare, a 27 anni, il designer di punta del marchio Rive Gauche di Saint Laurent. Dopo essere passato a disegnare Dior Homme dal 1999 alla stagione Autunno/Inverno 2007-2008, è tornato in Saint Laurent dove è rimasto fino al luglio del 2006 cedendo il testimone a Anthony Vaccarello.

Compie gli anni oggi anche l’attore Ryan Hansen, nato a San Diego nel 1981 e conosciuto soprattutto per aver interpretato il ruolo di Dick Casablancas nella serie televisiva Veronica Mars. Oltre a rivestire i panni di questo personaggio, ha recitato anche in altri film e telefilm come 2 Broke Girls e Venerdì 13.

