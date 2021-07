Chi è nato oggi 6 luglio: i compleanni glamour

Chi sono i vip nati oggi? Scorrendo l’elenco dei personaggi famosi che fanno il compleanno il 6 luglio incontriamo Eva Green, nata a Parigi nel 1980 e diventata famosa recitando in The Dreamers, Le crociate e Casino Royale. Tra le sue interpretazioni anche quelle nei film indipendenti Cracks, Womb, Perfect Sense e Proxima, in quelli più mainstream 300 – L’alba di un impero e Sin City – Una donna per cui uccidere, le collaborazioni con Tim Burton in Dark Shadows, Miss Peregrine – La casa dei ragazzi speciali e Dumbo e le serie televisive Camelot e Penny Dreadful.

È nato oggi a New York nel 1946 Sylvester Stallone, attore che non ha certo bisogno di presentazioni e interprete di tantissimi film come quelli delle serie di Rocky e Rambo, Cobra, Tango & Cash, Cliffhanger, Demolition Man e Lo specialista. Nell’ultimo decennio ha rinverdito la sua fama con The Expendables e i suoi sequel, Escape Plan, Creed e Creed II, nuovi capitoli del franchise di Rocky Balboa.

Festeggia il suo anniversario di nascita oggi 6 luglio Geoffrey Rush, attore australiano nato nel 1951 e vincitore del Premio Oscar per Shine. Tra i tanti altri film in cui ha recitato ricordiamo la saga de I pirati dei Caraibi, Shakespeare in Love, Quills, Il discorso del re, Elizabeth, I miserabili, Frida, Munich e Storia di una ladra di libri.

Cover photo created by freepik – www.freepik.com