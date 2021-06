Chi è nato oggi 5 giugno: i compleanni glamour

Il primo personaggio famoso da ricordare tra i nati del 5 giugno è Stefania Sandrelli, nata a Viareggio nel 1946 e 11 volte candidata ai David di Donatello, portandosi a casa per tre volte il più importante premio cinematografico italiano per le sue interpretazioni in Mignon è partita, L’ultimo bacio e Figli/Hijos. La sua carriera è comunque costellata di successi sia sul grande che sul piccolo schermo con partecipazioni a film come Speriamo che sia femmina, La famiglia, La sposa era bellissima, Evelina e i suoi figli, Il male oscuro, Per amore, solo per amore, Ninfa plebea, La prima cosa bella, La terrazza, Secondo Ponzio Pilato, Prosciutto prosciutto, La cena, D’Annunzio, La sposa americana e L’amante di Gramigna, e fiction come Il maresciallo Rocca, Il bello delle donne, Io e mamma, Una grande famiglia e Non è stato mio figlio.

Tanti auguri anche a Mark Wahlberg, nato a Boston nel 1971 e due volte candidato ai Premi Oscar per The Departed e The Fighter ma interprete di moltissimi altri film tra i quali citiamo Mezzo professore tra i marines, Paura, Boogie Nights, La tempesta perfetta, Planet of the Apes, The Italian Job, I poliziotti di riserva, Ted, Ted 2, Daddy’s Home, Daddy’s Home 2, Transformers 4 – L’era dell’estinzione e Transformers – L’ultimo cavaliere, oltre che di serie televisive come Boardwalk Empire.

Avrebbe compiuto gli anni oggi anche Salvatore Ferragamo, nato a Bonito, un piccolo paese dell’Irpinia, nel 1898 e morto a Firenze il 7 agosto 1960. Il “calzolaio delle stelle”, com’era chiamato negli anni Venti quando con il suo Hollywood Boot Shop vestiva i piedi delle maggiori star cinematografiche dell’epoca, tornò in Italia nel 1927 e in poco tempo fondò una delle principali maison di moda italiane.

Cover photo created by Racool_studio – www.freepik.com