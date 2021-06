Chi è nato oggi 4 giugno: i compleanni glamour

Il nostro primo vip da festeggiare tra i personagi famosi nati oggi 4 giugno è Angelina Jolie, figlia dell’attore Jon Voight nata a Los Angeles nel 1975 e vincitrice di due Premi Oscar, tre Golden Globe, tre Screen Actors Guild Award e un Orso d’argento al Festival di Berlino. Ambasciatrice dell’UNHCR e protagonista della cronaca rosa anche grazie al matrimonio, ormai finito, con Brad Pitt, ha recitato in film come Lara Croft: Tomb Raider, Tomb Raider – La culla della vita, Ragazze interrotte, Mr. & Mrs. Smith, Wanted, Salt, The Tourist, A Mighty Heart, Changeling e Maleficent, ha diretto Nella terra del sangue e del miele, Unbroken e Per primo hanno ucciso mio padre.

Tra le celebrities che fanno il compleanno oggi c’è anche Pif, pseudonimo di Pierfrancesco Diliberto, nato a Palermo nel 1972 e diventato famoso come inviato de Le Iene. In seguito, tra le tante altre attività, ha realizzato il suo primo programma televisivo, Il testimone, e ha diretto due film, La mafia uccide solo d’estate e In guerra per amore.

Cover photo created by KamranAydinov – www.freepik.com