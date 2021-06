Chi è nato oggi 6 giugno: i compleanni glamour

Tanti auguri di buon compleanno ai personaggi famosi nati oggi 6 giugno. Iniziamo da Robert Englund, nato in California nel 1947 e famoso soprattutto per aver interpretato il protagonista nella serie di film Nightmare, venendo anche candidato due volte ai Saturn Awards per il terzo e il quarto capitolo della saga: Nightmare 3 – I guerrieri del sogno e Nightmare 4 – Il non risveglio. Nel 1995 ha anche vinto un Fantafestival Award per il film The Mangler.

È nato oggi in Connecticut nel 1967 Paul Giamatti, attore candidato all’Oscar nel 2006 come miglior non protagonista per Cinderella Man e vincitore di un Golden Globe nel 2011 per La versione di Barney ma interprete, sia come protagonista che in ruoli di supporto, di molti altri film come Salvate il soldato Ryan, Man on the Moon, Big Mama, American Splendor, Sideways, Mosse vincenti, The Illusionist, Shoot ‘Em Up, Fred Claus, Le idi di marzo, 12 anni schiavo, Saving Mr. Banks, Love & Mercy, San Andreas e Straight Outta Compton.

Tanti auguri anche a Jason Isaacs, attore nato a Liverpool nel 1963, noto per essere stato Lucius Malfoy nei film della saga di Harry Potter ma apparso in moltissimi altri film, per esempio Il patriota, Peter Pan e Green Zone oltre che nelle serie tv Brotherhood e Star Trek: Discovery.

