Chi è nato oggi 5 gennaio: i compleanni glamour

Chi sono i vip nati oggi? Scorrendo l’elenco dei personaggi famosi che fanno il compleanno il 5 gennaio incontriamo Bradley Cooper, attore e regista nato in questa data a Philadelphia nel 1975. Dopo aver esordito in televisione in un episodio di Sex and the City, passa al cinema raggiungendo la notorietà con la commedia Una notte da leoni e con i due capitoli successivi. Nel 2012 arriva la prima candidatura agli Oscar grazie al personaggio di Patrizio “Patrick” Solitano Jr. nel film Il lato positivo. A questa ne seguiranno altre 7 in varie categorie per pellicole come American Hustle, American Sniper, A Star Is Born, e come produttore, Joker. Dopo un matrimonio durato pochi mesi con l’attrice Jennifer Esposito, dal 2009 al 2015 ha frequentato Renée Zellweger per poi legarsi dal 2015 al 2019 alla supermodella Irina Shayk da cui ha avuto la figlia Lea De Seine.

È nata oggi a Roma nel 1958 anche Monica Guerritore. Dopo l’esordio cinematografico a soli 15 anni nel film di Vittorio De Sica Una breve vacanza, raggiunge la notorietà grazie al teatro quando l’anno dopo Giorgio Strehler le affida la parte di Anja ne Il giardino dei ciliegi. Nel 1981 si lega a Gabriele Lavia che la dirige in ruoli femminili forti come Giocasta, Lady Macbeth e Ofelia. Alla carriera teatrale affianca quella in televisione e al cinema con film di grande successo come La lupa, Un giorno perfetto e La peggior settimana della mia vita.

Tra i festeggiati di oggi c’è anche Diane Keaton, nata a Los Angeles nel 1946. Dopo aver esordito al cinema nel 1970, ottiene la prima parte di rilievo due anni dopo quando interpreta Kay Adams ne Il padrino, ma la sua consacrazione definitiva arriva grazie alla collaborazione con Woody Allen con cui recita in otto film tra i quali Io e Annie che nel 1978 le vale l’Oscar, il Golden Globe e il BAFTA Award. Alle commedie del regista newyorchese, affianca anche film drammatici come In cerca di Mr. Goodbar, Reds, La stanza di Marvin e Tutto può succedere che le hanno fatto guadagnare altre tre candidature da parte dell’Academy.

Spengono le candeline oggi 5 gennaio anche la modella e attrice britannica Suki Waterhouse, nata a Londra nel 1992, e il cantante Marilyn Manson, frontman e fondatore della band omonima, nato in Ohio nel 1969.

