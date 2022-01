Chi è nato oggi 4 gennaio: i compleanni glamour

Tantissimi auguri di buon compleanno a tutti i nati oggi e anche alle celebrities e ai vip che spengono le candeline il 4 gennaio. Fra i personaggi famosi che festeggiano oggi c’è Fabrizio Bentivoglio, attore, regista e sceneggiatore nato a Milano nel 1957. Dopo aver giocato nelle giovanili dell’Inter, deve rinunciare al calcio per un infortunio al ginocchio e sceglie di dedicarsi al teatro frequentando la scuola del Piccolo Teatro. La svolta arriva dopo il trasferimento a Roma, e nella capitale debutta sia sul palcoscenico che al cinema, ed è soprattutto sul grande schermo che il suo talento riesce a emergere facendoli guadagnare numerosi riconoscimenti come il David di Donatello, il Nastro d’argento, la Grolla d’oro, il Ciak d’oro, il Premio Pasinetti, la Coppa Volpi, il premio per il miglior attore al Montréal World Film Festival e la Sacher d’oro per fiml come Testimone a rischio, Del perduto amore, Il capitale umano, Turné, Un’anima divisa in due, Ricordati di me e Un eroe borghese.

Compie gli anni oggi anche il cantautore statunitense Micheal Stipe, leader dei R.E.M. fino allo scioglimento della band nel 2011. Nato in Georgia nel 1960, ha esordito con il gruppo nel 1981 pubblicando il singolo Radio Free Europe e rilasciando, da allora, 15 album in studio, vendendo oltre 85 milioni di dischi e cantando brani ancora oggi molto amati come Losing My Religion, Everybody Hurts, Shiny Happy People e Man on the Moon.

Tra chi compie gli anni oggi c’è anche Julia Ormond, nata in Gran Bretagna nel 1965, vincitrice di un Emmy Award per il ruolo di Eustacia nel film Temple Grandin – Una donna straordinaria, interprete di Elizabeth Kublek in The Walking Dead: World Beyond e protagonista di tante altre pellicole come Il bambino di Mâcon, Vento di passioni, Il primo cavaliere, Sabrina, Il senso di Smilla per la neve e Il barbiere di Siberia.

