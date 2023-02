Chi è nato oggi 5 febbraio: i compleanni glamour

Tantissimi auguri di compleanno ai nati oggi, 5 febbraio. Tra i personaggi famosi per cui questo è un giorno di festa troviamo Claudia Judith Nahum, ovvero la cantante Baby K, nata a Singapore nel 1983. Il successo ottenuto con il singolo Roma-Bangkok, cantato insieme a Giusy Ferreri nel 2015, le ha fatto inanellare tutta una serie di primati. È stata infatti l’unica cantante italiana ad aver vinto il disco di diamante della FIMI, la Federazione Industriale Musicale Italiana, il videoclip tratto dalla canzone è stato il primo nella storia della musica del nostro Paese ad aver raggiunto le 100 milioni di visualizzazioni su YouTube, ottenendo di conseguenza la certificazione di VEVO, il canale nato dalla joint venture tra le tre principali etichette discografiche, e inoltre è anche l’unica artista italiana ad aver raggiunto il miliardo di visualizzazioni sulla piattaforma video di Google.

Un altro personaggio, ma stavolta statunitense, che festeggia il compleanno il 5 febbraio è l’attore Darren Criss, uno dei preferiti dello sceneggiatore e regista Ryan Murphy, nato a San Francisco nel 1987. Diventato famoso grazie al ruolo di Blaine Anderson nella serie televisiva Glee, ha vinto un Emmy Award, un Golden Globe, un Critics’ Choice Award e uno Screen Actors Guild Award per l’interpretazione di Andrew Cunanan, il killer di Gianni Versace, in American Crime Story – The Assassination of Gianni Versace. Molto attivo anche a Broadway, ultimamente l’abbiamo visto impersonare Raymond Ainsley nello show di Netflix Hollywood. Nel 2019 ha sposato la fidanzata storica Mia Swier.

Auguri di buon compleanno anche a Simone Cristicchi, nato a Roma nel 1977 e vincitore del Festival di Sanremo nel 2007 con la canzone Ti regalerò una rosa. Prima del successo alla kermesse musicale ligure, aveva già ottenuto una certa notorietà nel 2005 con il tormentone Vorrei cantare come Biagio. Negli anni 2010 alla carriera strettamente musicale ha affiancato quella teatrale scrivendo e interpretando spettacoli particolarmente attenti alle tematiche sociali.

Compie gli anni oggi anche Jennifer Jason Leigh, attrice nata a Los Angeles nel 1962 e più volte candidata o vincitrice di importanti premi cinematografici come il Golden Globe, la Coppa Volpi, il Premio Oscar e il BAFTA Award. Tra i suoi film più importanti America oggi di Robert Altman, Mrs. Parker e il circolo vizioso e The Hateful Eight di Quentin Tarantino. Nel 2001 ha esordito alla regia con Anniversary Party, cui sono poi seguiti Synecdoche, New York e Anomalisa.

È nata oggi anche un’altra attrice pluripremiata nata a New York nel 1964: Laura Linney. Tra i film e le serie televisive cui ha partecipato e per cui ha vinto importantissimi riconoscimenti le serie televisive Wild Iris, Frasier, John Adams, The Big C e Ozark e i film Conta su di me, La famiglia Savage, Kinsey, L’olio di Lorenzo, Schegge di paura, The Truman Show, The Life of David Gale, Mystic River, Love Actually e Il calamaro e la balena. Nel 1995 ha sposato il collega David Adkins e, dopo il divorzio, nel 2009 è andata in seconde nozze con l’agente immobiliare Marc Schauer da cui ha avuto il figlio Bennett Armistead.

Compleanni da festeggiare anche quelli di Federica Nargi, showgirl nata a Roma nel 1990 e diventata famosa per essere stata una delle Veline brune di Striscia la notizia in coppia con la bionda Costanza Caracciolo; dell’attrice britannica Charlotte Rampling, nata nel 1946 e nota per film come Il portiere di notte di Liliana Cavani, Hannah di Andrea Pallaoro e 45 anni di Andrew Haigh; e infine di Cristiano Ronaldo, nato in Portogallo nel 1985, attualmente in forza alla Juventus e ritenuto uno dei migliori calciatori di tutti i tempi.

Cover photo created by freepik – www.freepik.com