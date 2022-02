Chi è nato oggi 4 febbraio: i compleanni glamour

Tanti auguri di un felice compleanno a tutti i nati di oggi, e ai vip, personaggi famosi e celebrities che festeggiano il 4 febbraio. Tra quelli che avrebbero spento le candeline in questa data c’è l'”inventore” dell’apocalisse zombie, ovvero il regista George A. Romero, nato a New York nel 1940 e morto a Toronto il 16 luglio del 2017. Il suo film più conosciuto è probabilmente La notte dei morti viventi e in questo, come in quasi tutte le sue opere, il genere horror contiene sempre, come “firma” dell’autore, una forte critica sociale. Candidato al Leone d’oro al Festival di Venezia 2009 con Survival of the Dead – L’isola dei sopravvissuti, oltre che regista è stato anche sceneggiatore di fumetti scrivendo per Marvel Empire of the Dead.

Avrebbe compiuto gli anni oggi anche Pietro Taricone, nato a Frosinone nel 1975 e morto a Terni il 29 giugno del 2010 in seguito a un incidente con il paracadute. Diventato famoso nel 2000 per aver partecipato alla prima edizione del Grande Fratello, dopo la fine del reality show si è dedicato alla recitazione apparendo in numerosi film e fiction come La nuova squadra, Don Gnocchi – L’angelo dei bimbi, Codice rosso, Distretto di polizia, Radio West, Maradona – La mano de Dios e Baciati dall’amore.

Cover photo designed by Freepik