Chi è nato oggi 4 dicembre: i compleanni glamour

Tra i personaggi famosi nati oggi ci sono personalità che hanno costruito la loro carriera davanti alla macchina da presa, ma anche qualcuno che è diventato celebre sulle passerelle e chi ha conquistato il pubblico con in mano un microfono. Stiamo parlando di Jay-Z, pseudonimo di Shawn Corey Carter, nato a New York nel 1969 e considerato una delle figure più importanti dell’hip hip e dell’R&B contemporaneo. Per dare una misura della sua rilevanza basterà citare i 22 Grammy Award conquistati nella sua carriera e gli oltre 100 milioni di dischi venduti nei soli Stati Uniti. Mentore di star del calibro di Rihanna e Kanye West, nel 2008 ha sposato la fidanzata storica Beyoncé formando con lei una delle power couple più potenti del mondo dello spettacolo.

Tra le celebrities che fanno il compleanno il 4 dicembre c’è anche Tyra Banks, supermodella e personaggio televisivo nata in California nel 1973. Inizia a lavorare nella moda quando ancora frequenta la scuola e, appena diplomata, parte per la Francia dove ben 25 stilisti la vogliono in passerella per la Settimana della Moda, all’epoca un record per una debuttante. La sua importanza nel fashion business degli anni Novanta è sancito da un altro primato: Banks infatti è la prima donna di colore ad apparire sulle copertine di GQ e di Sports Illustrated. Dopo il ritiro dalle passerelle si dedica alla recitazione apparendo in vari film e serie televisive come Willy, il principe di Bel-Air, Gossip Girl e Glee. Per la televisione è anche conduttrice e produttrice, e il suo più grande successo in quest’ambito è probabilmente il reality show America’s Next Top Model, andato in onda dal 2003 al 2018 e trasmesso anche in Italia su Sky.

Spegne le candeline oggi anche Jeff Bridges, nato a Los Angeles nel 1949 e considerato uno degli attori più carismatici della sua generazione. Nella sua carriera ha ricevuto sette nomination agli Oscar vincendone uno per Crazy Heart. Altri film sicuramente da ricordare sono Starman, Il Grinta, L’ultimo spettacolo, Una calibro 20 per lo specialista, The Contender, Hell or High Water, King Kong, Tron, I favolosi Baker, La leggenda del re pescatore, Fearless, Il grande Lebowski, Seabiscuit, Iron Man, Tron: Legacy e The Giver. Dal 1977 è sposato con Susan Geston, conosciuta in un ranch dove lei lavorava come cameriera per pagarsi il college.

