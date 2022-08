Chi è nato oggi 5 agosto: i compleanni glamour

I nostri più sentiti auguri a tutti i nati oggi, compresi ovviamente i vip e i personaggi famosi che fanno il compleanno il 5 agosto. Tra le celebrities che avrebbero spento le candeline in questo giorno c’è John Huston, regista considerato uno dei maestri della Hollywood degli anni d’oro nato in Missouri nel 1906 e morto nel Rhode Island il 28 agosto 1987. Vincitore del premio Oscar come miglior regista nel 1949 per Il tesoro della Sierra Madre, è ricordato anche per aver diretto film come Il mistero del falco, Giungla d’asfalto, La regina d’Africa, Gli spostati, Città amara – Fat City, L’uomo che volle farsi re, L’onore dei Prizzi, Moby Dick, la balena bianca, La prova del fuoco e The Dead – Gente di Dublino.