Chi è nato oggi 3 agosto: i compleanni glamour

Tanti auguri a tutti i personaggi famosi nati il 3 agosto. Compie oggi gli anni Charlotte Casiraghi, figlia secondogenita di Carolina di Monaco e del secondo marito Stefano Casiraghi, nata a Monaco nel 1986. Cresciuta come i fratelli Andrea e Pierre nel villaggio di Saint-Rémy-de-Provence, è laureata in Filosofia alla Sorbona ed è una grande appassionata di equitazione.

Tanti auguri vanno oggi anche alla supermodella Jourdan Dunn, nata a Londra nel 1990 e debuttante nel 2007 sulle passerelle newyorchesi di Marc Jacobs e Ralph Lauren. In seguito è apparsa più volte sulle copertine delle varie edizioni di Vogue, ha partecipato alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Londra del 2012 ed è apparsa nei videoclip delle canzoni di Beyoncé Yoncé e XO.

Fra i nati oggi anche Evangeline Lilly, nata in Canada nel 1979 e diventata famosa interpretando Kate Austen nella serie televisiva Lost. Al cinema ha invece vestito i panni di Tauriel ne Lo Hobbit – La desolazione di Smaug e Lo Hobbit – La battaglia delle cinque armate e di Hope van Dyne / Wasp in Ant-Man, Ant-Man and the Wasp e Avengers: Endgame.

È nato oggi in Ohio nel 1940 Martin Sheen, interprete di film come La signora amava le rose, La rabbia giovane, Apocalypse Now e The Amazing Spider-Man e di serie televisive come West Wing – Tutti gli uomini del Presidente, Grace and Frankie e Murphy Brown.

