Chi è nato oggi 4 settembre: i compleanni glamour

Tra le stelle di oggi ci dev’essere qualcosa che punta alle corde vocali. Tra i personaggi famosi nati il 4 settembre infatti contiamo Beyoncé Knowles e Carmen Consoli. Queen Bey non ha bisogno di presentazioni: nata a Houston, in Texas, nel 1981, fa il suo esordio nel mondo della musica con il girl group R&B Destiny’s Child nel 1997 e con le sue “partners in crime” Kelly Rowland e Michelle Williams vince, tra i tanti altri premi, 3 Grammy Awards. Nel 2003 Beyoncé pubblica il suo primo disco da solista, Dangerously in Love, che debutta direttamente al primo posto della classifica Billboard 200. Mentre continua a cantare (ha vinto ben 20 Grammy) recita, firma collezioni di abbigliamento e profumi e, soprattutto, nel 2008 si sposa con Jay-Z e insieme il signore e la signora Carter diventano una delle coppie più potenti della musica, oltre a mettere al mondo tre figli: Blue Ivy nel 2012 e i gemelli Sir e Rumi nel 2017.

Beyoncé nel video di Spirit indossa le scarpe dell’ex studente IED Francesco Murano. Photo courtesy press office

Ma oggi bisogna fare gli auguri anche alla cantantessa Carmen Consoli, nata a Catania nel 1974, una delle cantautrici più famose in Italia. Dopo l’esordio a Sanremo nel 1996, pubblica nei suoi 25 anni di carriera otto album in studio, tre dal vivo, un best of e tre dischi dedicati al mercato estero. Questi lavori le fanno vincere 11 dischi di platino, 3 dischi d’oro, una Targa Tenco, un Telegatto e un Nastro d’Argento per la canzone L’ultimo bacio, presente nell’omonimo film di Gabriele Muccino nel quale Carmen è presente anche con un cameo. Nel 2011 inoltre è diventata Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Trasferendoci dal canto alla recitazione, tra i nati oggi troviamo Wes Bentley, attore americano nato nel 1974. Esordisce nel 1999 in American Beauty di Sam Mendes, ma il pubblico più mainstream forse lo ricorda meglio per aver interpretato il personaggio di Seneca Crane in Hunger Games. Nel 2014 è nel cast di Interstellar accanto a Matthew McConaughey e Anne Hathaway e nello stesso anno è presente nella fortunata serie antologica American Horror Story.

