Chi è nato oggi 3 settembre: i compleanni glamour

Tra i personaggi famosi nati oggi 3 settembre spicca soprattutto il nome di Charlie Sheen. Figlio e fratello d’arte (suo padre è Martin Sheen mentre il fratello è Emilio Estevez, anche lui attore) è nato a New York nel 1965. La sua fama è legata non soltanto a film comici come Hot Shots, ma anche a veri capolavori del cinema “serio” come Platoon e Wall Street, entrambi diretti da Oliver Stone. Il vero successo, nonostante gli eccessi, lo raggiunge però in televisione con Spin City, per cui ha vinto un Golden Globe, e la sit-com Due uomini e mezzo.

Sempre rimanendo nel campo cinematografico, oggi è d’obbligo fare gli auguri anche all’attrice greca Irene Papas, nata nel 1929, e a Paz de la Huerta (New York, 3 settembre 1984) una delle prime personalità ad accusare di molestie il produttore Harvey Weinstein.

Tra i nati di oggi anche Marco Baldini, conduttore e deejay radiofonico nato a Firenze nel 1959 e diventato amatissimo per il suo sodalizio con Fiorello, e Natalia Estrada. La showgirl nata a Gijón, in Spagna, nel 1972 ha raggiunto il successo in Italia grazie al film Il ciclone di Leonardo Pieraccioni e ha poi continuato nel mondo dello spettacolo partecipando a diverse serie tv e conducendo trasmissioni come Paperissima.

Fanno il compleanno il 3 settembre anche personaggi di spicco della politica e dell’economia come l’ex Presidente della Banca centrale europea Mario Draghi, nato a Roma nel 1947, Paolo Cirino Pomicino, una delle figure di spicco della Prima Repubblica nato a Napoli nel 1939, e l’ex Presidente del Partito Democratico Gianni Cuperlo, nato a Trieste nel 1961.

Facciamo gli auguri, infine, a Garrett Hedlund, nato in Minnesota nel 1984 e attore in film come Troy, Friday Night Lights, Four Brothers, Eragon, Death Sentence, Tron: Legacy, Country Strong, On the Road, A proposito di Davis, Unbroken, Pan, Mudbound e Triple Frontier.

