Chi è nato oggi 5 settembre: i compleanni glamour

Data “ricca” per il cinema, il 5 settembre. Tra personaggi famosi nati oggi infatti ci sono tante personalità italiane e straniere che hanno costruito la loro carriera davanti o dietro la macchina da presa.

Il primo della lista è il regista tedesco Werner Herzog, nato a Monaco di Baviera nel 1942. Nella sua lunga carriera, iniziata nel 1968, ha girato più di 50 film trai quali occorre senz’altro ricordare Aguirre, furore di Dio, L’enigma di Kaspar Hauser e Nosferatu, remake dell’omonimo film di Murnau. Fra i nati di oggi anche la regista italiana Cinzia TH Torrini (Firenze 1954) nota per aver girato tante fiction televisive tra cui Elisa di Rivombrosa.

Tanti anche gli attori che spengono le candeline il 5 settembre. Vale la pena ricordare Michael Keaton, nato in Pennsylvania nel 1951 che, dopo aver esordito al cinema negli anni ’70, raggiunge il successo diretto da Tim Burton in Beetlejuice nel 1988. Sempre con Burton gira Batman e Batman – Il ritorno. Tra i numerosi riconoscimenti ricevuti da Keaton nella sua carriera vanno ricordati la nomination all’Oscar e il Golden Globe per Birdman.

Tanti auguri anche a Raquel Welch, una delle più grandi sex symbol di Hollywood tra gli anni Sessanta e Settanta. Nata a Chicago nel 1950, ha vinto un Golden Globe nel 1975 per I tre moschettieri. Festeggiano il compleanni oggi anche Rose McGowan, attrice e attivista nata a Certaldo nel 1973, e Carice van Houten, la Melisandre del Trono di Spade, nata in Olanda nel 1976.

Non era un regista né un attore ma sicuramente non mancava di una certa teatralità Freddie Mercury, nato a Zanzibar nel 1946. Il leader dei Queen non ha certo bisogno di presentazioni tanto che tutt’oggi è ricordato come uno dei più grandi frontman della storia del rock. Per finire buon compleanno a Pierre Casiraghi, terzogenito della principessa Carolina di Monaco e del suo secondo marito Stefano Casiraghi.

Cover photo by Wokandapix from Pixabay