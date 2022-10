Chi è nato oggi 4 ottobre: i compleanni glamour

Tra i personaggi famosi nati oggi, molti si sono distinti nel campo del cinema e della letteratura. È nata oggi a New York nel 1946, per esempio, una delle migliori attrici della sua generazione: Susan Sarandon. Elencare tutti i film e i premi che Sarandon ha messo in fila nella sua carriera sarebbe interminabile, ci limiteremo quindi a citare le pellicole per le quali è stata candidata al premio Oscar: Atlantic City, U.S.A. nel 1980, Thelma & Louise nel 1991, L’olio di Lorenzo nel 1992, Il cliente nel 1994 e, infine, Dead Man Walking che le ha permesso di aggiudicarsi l’ambita statuetta nel 1995. Per quanto riguarda la vita privata, Susan Sarandon è stata sposata una sola volta ma ha avuto molte relazioni, la più importante delle quali è stata quella col collega Tim Robbins, durata dal 1988 al 2009 e da cui sono nati due figli, Jack Henry e Miles. Sarandon ha anche una figlia femmina, Eva, nata nel 1985 dalla breve storia con il regista italiano Franco Amurri.

Un altro personaggio che fa il compleanno oggi è Dakota Johnson, figlia di Melanie Griffith e Don Johnson, nata in Texas nel 1990. Diventata famosa interpretando Anastasia Steele nella saga cinematografica di Cinquanta sfumature di grigio, ha recitato anche in film come Pazzi in Alabama, The Social Network, 21 Jump Street, Goats, The Five-Year Engagement, Black Mass – L’ultimo gangster, A Bigger Splash, Single ma non troppo, Suspiria, 7 sconosciuti a El Royale, Wounds e In viaggio verso un sogno – The Peanut Butter Falcon.

Avrebbe spento le candeline oggi anche lo scrittore cileno Luis Sepulveda, nato nel 1949 e morto nel 2020 a causa dell’epidemia di COVID 19. Accanto alla sua carriera di scrittore, Sepulveda affiancò un’intensa attività politica che lo portò all’incarcerazione nel 1973 dopo che, in seguito a un colpo di Stato, il generale Pinochet prese il potere in Cile. Dopo la scarcerazione, viaggiò in America Latina e militò anche nell’organizzazione ambientalista Greenpeace. Tra i suoi romanzi più famosi Il vecchio che leggeva romanzi d’amore e Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare .

