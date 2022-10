Chi è nato oggi 3 ottobre: i compleanni glamour

Tra attori, stilisti e personaggi della televisione, i nati di oggi sono veramente tanti. Tra chi spegne le candeline il 3 ottobre, per esempio, c’è Stefano De Martino, nato a Torre Annunziata, in provincia di Napoli, nel 1989. Diventato famoso per la sua partecipazione alla nona edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, ha in realtà mosso i primi passi nella danza quando aveva solo dieci anni e, grazie al suo talento, è riuscito ad aggiudicarsi una borsa di studio presso il Broadway Dance Center di New York. Dopo essere tornato in Italia, ha affiancato al ballo una carriera televisiva che lo ha visto anche nelle vesti di conduttore. Per quanto riguarda la sua vita privata, dopo una storia con Emma Marrone, ha conosciuto e sposato Belén Rodriguez, dandole il figlio Santiago prima di separarsi nel 2015 e po di nuovo nel 2020.

Da un ballerino a un attore. Tra i nati oggi infatti troviamo anche Clive Owen, nato a Coventry in Gran Bretagna nel 1964. Il suo più grande successo è probabilmente il film del 2004 Closer in cui recita accanto a nomi come Julia Roberts, Natalie Portman e Jude Law. Per la pellicola diretta da Mike Nichols, Owen ha vinto un Golden Globe e un BAFTA ed è stato nominato all’Oscar come miglior attore non protagonista.

Tra i nati oggi gli auguri vanno anche a Lena Headey, nata a Bermuda nel 1973 e famosa per aver interpretato Cersei Lannister nella serie televisiva Il Trono di Spade ma anche la regina di Sparta Gorgo in 300 e nel suo sequel 300 – L’alba di un impero e Sarah Connor nel telefilm Terminator: The Sarah Connor Chronicles.

Tanti auguri infine a Yohji Yamamoto, stilista giapponese nato a Tokyo nel 1943. Dopo il debutto a Parigi nel 1981, Yamamoto è diventato uno degli stilisti più influenti, tanto che nel 1989 il regista tedesco Wim Wenders ha realizzato un documentario sulla sua vita: Appunti di viaggio su moda e città. Più recentemente, il designer ha collaborato con marchi come Adidas e Hermès e con artisti del calibro di Elton John.

Cover photo created by boryanam – www.freepik.com