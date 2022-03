Chi è nato oggi 4 marzo: i compleanni glamour

I personaggi famosi nati oggi 4 marzo non sono moltissimi, ma tra le personalità che hanno visto la luce oggi ce ne sono almeno due che vale la pena ricordare. Cominciamo quindi a fare gli auguri all’atleta paralimpica Beatrice Maria Adelaide Marzia,ovvero Bebe, Vio che è nata a Venezia nel 1997. Schermitrice campionessa mondiale ed europea di fioretto individuale, ha iniziato a praticare il suo sport a cinque anni, e non ha mollato neanche quando a causa di una meningite fulminante è stata costretta a subire l’amputazione degli avambracci e delle gambe. Negli ultimi anni ha affiancato all’attività sportiva anche quella di testimonial sia della scherma e dello sport paralimpico in genere che della campagna a favore dei vaccini, oltre a condurre nel 2017 la trasmissione La vita è una figata su Rai 1, ad aver doppiato uno dei personaggi del film Gli Incredibili 2 e a diventare modello per una Barbie prodotta in un unico esemplare.

Festeggia oggi anche Paolo Virzì, nato a Livorno nel 1964 e regista di tanti film come Ovosodo, La bella vita, Ferie d’agosto, La prima cosa bella, Il capitale umano, La pazza gioia e Tutta la vita davanti.

Tra le celebrities che avrebbero fatto il compleanno oggi c’è anche Lucio Dalla, nato a Bologna nel 1943 e morto a Montreux, in Svizzera, il 1° marzo 2012. Musicista di formazione jazz e capace di suonare il pianoforte, il sassofono e il clarinetto, fa il suo esordio da solista negli anni Sessanta, ma il grande successo arriva nei primi anni del decennio successivo quando, nonostante le polemiche, la canzone 4/3/1943 si classifica al terzo posto al Festival di Sanremo 1971. L’anno dopo è di nuovo sul palco dell’Ariston per presentare un altro brano che diventerà un classico, ovvero Piazza Grande e, dalla seconda metà degli anni Settanta, comincerà a scriversi da solo i pezzi dando vita, tra gli altri, a Com’è profondo il mare, Disperato erotico stomp, L’anno che verrà e Caruso.

