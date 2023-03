Chi è nato oggi 5 marzo: i compleanni glamour

Tra i personaggi famosi nati oggi 5 marzo c’è Eva Mendes, attrice e modella di origine cubana ma nata a Miami nel 1974. Pur avendo iniziato a recitare negli anni Novanta, il primo vero ingaggio cinematografico arriva nel 2001 per Training Day, cui poi seguiranno molti altri film come per esempio 2 Fast 2 Furious, Fratelli per la pelle, C’era una volta in Messico e Hitch. Sposata dal 2016 con Ryan Gosling, con lui ha avuto le due figlie Esmeralda Amada e Amada Lee.

Un’altra festeggiata famosa di oggi è Giorgia Palmas, nata a Cagliari nel 1982 e diventata nota come “velina mora” di Striscia la notizia dal 2002 al 2004 accanto a Elena Barolo. Dopo la fine dell’esperienza del TG satirico ha partecipato ad altre trasmissioni come I raccomandati e TRL on Tour e, al ritorno dalla maternità nel 2011, ha partecipato e vinto l’ottava edizione de L’isola dei famosi. Tra le sue relazioni più importanti quelle con il calciatore Davide Bombardini, padre della prima figlia Sofia, con il campione di bike trial Vittorio Brumotti e con il nuotatore Filippo Magnini da cui ha avuto la secondogenita Mia.

Tra le celebrities che ricordiamo oggi anche Mario Brega, nome d’arte di Florestano Brega, nato a Roma nel 1923 e sempre nella capitale morto il 23 luglio 1994 e interprete di tanti film come Per un pugno di dollari, Per qualche dollaro in più, Il buono, il brutto, il cattivo, Un sacco bello, Bianco, rosso e Verdone e Borotalco, e Pier Paolo Pasolini, poeta, scrittore, regista e intellettuale nato a Bologna nel 1922, morto a Roma il 2 novembre 1975, autore di libri come Ragazzi di vita e Una vita violenta e di film come Accattone, Uccellacci e uccellini e Salò o le 120 giornate di Sodoma.

