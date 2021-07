Chi è nato oggi 4 luglio: i compleanni glamour

Tantissimi auguri di buon compleanno a tutti i nati oggi e anche alle celebrities e ai vip che spengono le candeline il 4 luglio. Fra i personaggi famosi che festeggiano oggi c’è Alessio Boni, nato in provincia di Bergamo nel 1966 e intrerprete di tanti film e miniserie televisive come La meglio gioventù, Buongiorno, notte, Cime tempestose, Quando sei nato non puoi più nasconderti, La bestia nel cuore, Arrivederci amore, ciao, Guerra e pace, Caravaggio, Rebecca, la prima moglie, e La compagnia del Cigno.

Compie gli anni oggi anche Gina Lollobrigida, una delle attrici più importanti del cinema italiano degli anni Cinquanta e Sessanta, nata in provincia di Roma nel 1927. Tra i tanti film in cui ha recitato, tra l’Italia e Hollywood, ricordiamo almeno La donna più bella del mondo, Venere imperiale, Buona Sera, Mrs. Campbell e Pane, amore e fantasia.

