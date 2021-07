Chi è nato oggi 3 luglio: i compleanni glamour

Chi saranno i personaggi famosi nati il 3 luglio? La prima tra le celebrities che ricordiamo tra i nati di oggi è Tom Cruise, nato nello Stato di New York nel 1962 e tre volte candidato agli Oscar per le sue interpretazioni in Nato il quattro luglio, Jerry Maguire e Magnolia. Oltre a questi ruoli, ha recitato in moltissimi altri film come Rain Man, Codice d’onore, Il socio, Intervista col vampiro, la serie di Mission: Impossible, Vanilla Sky, Minority Report, L’ultimo samurai, Collateral, La guerra dei mondi, Innocenti bugie, Jack Reacher, Oblivion, Edge of Tomorrow, La mummia, Risky Business, Top Gun e Il colore dei soldi.

Spegne le candeline il 3 luglio anche Olivia Munn, attrice nata in Oklahoma nel 1980 e presente in film come Notte folle a Manhattan, Iron Man 2, Magic Mike, Liberaci dal male, Mortdecai, X-Men – Apocalisse e The Predator e serie televisive come The Newsroom.

Tantissimi auguri di buon compleanno infine a Ludivine Sagnier, nata in Francia nel 1979 e interprete di film come Voglio tornare a casa!, Cyrano de Bergerac, La petite Lili, Swimming Pool, Peter Pan, Gocce d’acqua su pietre roventi e 8 donne e un mistero.

