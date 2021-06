Chi è nato oggi 3 giugno: i compleanni glamour

Tra i personaggi famosi nati oggi 3 giugno c’è Joséphine Baker, nata a Saint Louis nel 1906 e morta a Parigi il 12 aprile 1975 dopo essere stata una delle più acclamate vedette della capitale francese negli anni tra le due guerre mondiali. Considerata la prima vera star nera, nella sua vita non si è limitata a essere una ballerina, ma ha prima avuto un ruolo nel controspionaggio francese durante la Seconda guerra mondiale e poi, negli anni Sessanta, sfruttò la sua enorme popolarità per farsi ambasciatrice e portavoce della lotta per i diritti civili sostenendo Martin Luther King.

Un altro festeggiato famoso di oggi sarebbe stato Tony Curtis, nato a New York nel 1925 e morto in Nevada il 29 settembre 2010. Come attore brillante ebbe il suo periodo di maggior successo tra gli anni Cinquanta e Sessanta recitando in film come Piombo rovente, A qualcuno piace caldo, Operazione sottoveste, Spartacus, La grande corsa e Lo strangolatore di Boston.

