Chi è nato oggi 4 agosto: i compleanni glamour

Chi sono i vip nati oggi? Scorrendo l’elenco dei personaggi famosi che fanno il compleanno il 4 agosto incontriamo Billy Bob Thornton, nato in questa data in Arkansas nel 1955. Attore, regista e sceneggiatore, ha recitato in Qualcuno sta per morire, Lama tagliente, U Turn – Inversione di marcia, I colori della vittoria, Armageddon – Giudizio finale, Soldi sporchi, Monster’s Ball – L’ombra della vita, L’uomo che non c’era, Friday Night Lights, Bandits, Prima ti sposo, poi ti rovino, Babbo bastardo, Eagle Eye e Faster, mentre in televisione è apparso in Fargo e Golia. Come sceneggiatore, invece, ha scritto The Gift, Daddy and Them, Passione ribelle e Jayne Mansfield’s Car – L’ultimo desiderio.

Nata oggi anche Greta Gerwig, attrice e regista originaria di Sacramento, la capitale della California, dove ha visto la luce nel 1983. Esponente del cosiddetto mumblecore, ha recitato in Lo stravagante mondo di Greenberg, Frances Ha, Mistress America, Damsels in Distress – Ragazze allo sbando, To Rome with Love, Il piano di Maggie – A cosa servono gli uomini, Jackie, Le donne della mia vita e L’isola dei cani. Come regista ha diretto Lady Bird e Piccole donne.