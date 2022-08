Chi è nato oggi 2 agosto: i compleanni glamour

Tantissimi auguri di buon compleanno a tutti i nati oggi e anche ai personaggi famosi e ai vip che spengono le candeline il 2 agosto. Fra le celebrities che avrebbero festeggiato oggi c’è Wes Craven, regista tra i più importanti della scena horror nato a Cleveland in Ohio nel 1939 e morto a causa di un tumore cerebrale il 30 agosto 2015 a Los Angeles. Creatore della serie di Nightmare, di cui ha diretto il primo capitolo Nightmare – Dal profondo della notte e il settimo Nightmare – Nuovo incubo, e del franchise di Scream, è stato regista anche di film come L’ultima casa a sinistra, Le colline hanno gli occhi, La casa nera, Red Eye, Il mostro della palude, Il serpente e l’arcobaleno, Sotto shock, Vampiro a Brooklyn e La musica del cuore.

Avrebbe compiuto gli anni oggi anche uno degli attori britannici considerati tra i più grandi del Novecento sia in campo cinematografico che teatrale: Peter O’Toole, nato a Leeds nel 1932 e morto a Londra il 14 dicembre 2013. Otto volte candidato agli Oscar per Lawrence d’Arabia, Becket e il suo re, Il leone d’inverno, Goodbye Mr. Chips, La classe dirigente, Professione pericolo, L’ospite d’onore e Venus, tra i tanti altri film ha recitato anche in Ciao Pussycat, Come rubare un milione di dollari e vivere felici, Supergirl – La ragazza d’acciaio, L’ultimo imperatore e Troy.