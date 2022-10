Chi è nato oggi 31 ottobre: i compleanni glamour

A quali personaggi famosi bisogna fare gli auguri di compleanno in questo 31 ottobre? Tra i nati oggi troviamo Willow Smith, attrice e cantante nata a Los Angeles nel 2000 e figlia di Will Smith e Jada Pinkett Smith. Proprio accanto al celeberrimo padre ha esordito al cinema nel 2007 nel film Io sono leggenda, apparendo poi accanto a Abigail Breslin in Kit Kittredge: An American Girl e vincendo grazie alla sua interpretazione uno Young Artist Award. Nel 2010 ha debuttato nel mondo della musica con i singoli Whip My Hair e 21st Century Girl. Il successo dei due brani l’ha portata a diventare l’artista più giovane a firmare con la Roc Nation, l’etichetta discografica di proprietà di Jay-Z.

Festeggia il compleanno oggi anche Kim Rossi Stuart, attore e regista romano nato nel 1969. Chi era adolescente tra gli anni Ottanta e Novanta, sicuramente lo ricorda per aver interpretato Anthony Scott ne Il ragazzo dal kimono d’oro e Romualdo in Fantaghirò, ma nella sua carriera ha recitato in numerosi film come Al di là delle nuvole, Pinocchio, Le chiavi di casa, Romanzo criminale e Vallanzasca – Gli angeli del male. Il suo esordio alla regia è del 2005 con Anche libero va bene, film che gli ha fatto vincere un David di Donatello, un Nastro d’argento e due Ciak d’oro, riconoscimenti che vanno ad aggiungersi agli altri guadagnati durante la sua carriera.

Fra i nati oggi anche l’influencer Taylor Mega (all’anagrafe Elisia Todesco) nata in provincia di Udine nel 1993. È diventata famosa con la partecipazione a vari reality show come L’isola dei famosi del 2019 e Grande Fratello 16 e per i suoi flirt, veri o presunti, con personaggi famosi come Flavio Briatore, Sfera Ebbasta e il suo attuale fidanzato Tony Effe della Dark Polo Gang.

Taylor Mega ospite di Favelas de Rio a Pitti Uomo 96. Photo courtesy press office

