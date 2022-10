I fattori che influenzano la salute dei capelli

Le principali cause che determinano il benessere della capigliatura sono lo stile di vita, i trattamenti, l’alimentazione e, in una certa misura, anche l’età e la predisposizione genetica. Tuttavia trovare rimedio a capelli sfibrati, troppo secchi, delicati e tendenti a spezzarsi, non è impossibile. L’importante è capire quali abitudini si possono modificare per riuscire in questo intento.

Trattamenti per capelli

Gli shampoo aggressivi e l’uso quotidiano del ferro o della piastra, uniti a lavaggi troppo frequenti, possono alterare il film lipidico dei capelli, rendendoli sfibrati e opachi. Biondi, castani, ramati, corvini: le principali gradazioni dei colori di capelli sono almeno una decina e spesso la loro tonalità è parte integrante del look di una persona. Attenzione quindi alle frequenti colorazioni e decolorazioni con prodotti che contengono agenti chimici che, oltre a danneggiare i capelli, possono anche irritare il cuoio capelluto. Quando poi iniziano ad apparire i primi capelli bianchi, è più che comprensibile voler ricorrere a tinte per coprirli, ma ciò spesso accade a un’età in cui è più facile che la chioma risenta degli effetti negativi di trattamenti troppo aggressivi.

Meglio scegliere colorazioni a base di prodotti naturali, asciugare i capelli con il phon e il diffusore, spazzolarli regolarmente e lavarli massimo un paio di volte alla settimana. Detergente e balsamo dovrebbero essere scelti in base alle caratteristiche della capigliatura e devono essere applicati in piccole dosi, meglio se diluiti con un po’ d’acqua. Molto utili sono anche alle maschere che si applicano dopo lo shampoo e che aiutano a ritrovare morbidezza e lucentezza. Chi ama i tagli lunghi, dovrebbe comunque spuntarli frequentemente per eliminare problemi come doppie punte o capelli deboli e sfibrati.

Età e stile di vita

Con il passare del tempo, anche le chiome più folte e sane possono andare incontro a un progressivo declino, sia in termini di volume che di brillantezza. Fra i fattori che determinano un precoce invecchiamento del capello troviamo un’alimentazione povera di nutrienti come vitamine e minerali, l’eccessiva esposizione al sole, l’inquinamento o gli agenti chimici (ad esempio, il cloro delle piscine). Per cercare di rimettere indietro le lancette dell’orologio, è bene seguire un regime alimentare più bilanciato. Se necessario, il proprio medico può anche prescrivere un integratore mirato a cute e capelli, che può accelerare il raggiungimento dei risultati desiderati.

Il problema può essere lo stress

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), lo stress si può – a tutti gli effetti – considerare il male del secolo e colpisce, almeno una volta nella vita, nove italiani su dieci. Oltre a influire negativamente su tutto l’organismo, lo stress può provocare conseguenze molto negative anche sulla capigliatura. In questi casi, infatti, il corpo affronta squilibri ormonali, tra cui l’aumento del cortisolo, che hanno conseguenze dirette sulla salute del bulbo pilifero. Gli effetti sono molteplici: capelli più secchi, assottigliati e difficili da gestire. In alcuni casi, lo stress può addirittura determinare la caduta eccessiva o la comparsa precoce dei capelli bianchi.

Per correre al riparo, la cosa migliore sarebbe cercare di eliminare i motivi dello stress, ma ciò non è sempre possibile. Esistono comunque alcuni potenti “antidoti”, come fare esercizio fisico (aiuta a riequilibrare i livelli di cortisolo), bere molta acqua e assicurarsi le necessarie ore di sonno. Oltre a questo, si può iniziare a coltivare un hobby oppure concedersi una mezz’ora di meditazione al giorno. Gli effetti positivi di un ritrovato equilibrio psico-fisico generale non tarderanno a farsi vedere anche sui capelli.