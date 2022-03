Chi è nato oggi 31 marzo: i compleanni glamour

Tanti auguri di buon compleanno ai nati oggi 31 marzo! Tra i personaggi famosi che spengono le candeline in questa data c’è Isabella Ferrari, nata in provincia di Piacenza nel 1964 e vincitrice di una Coppa Volpi e di un Premio Pasinetti a Venezia per Romanzo di un giovane povero e Un giorno perfetto e di un Marc’Aurelio d’Argento alla Festa del cinema di Roma per E la chiamano estate.

Tanti auguri anche a Ewan McGregor, nato in Scozia nel 1971 e diventato famoso interpretando Mark Renton in Trainspotting e poi Obi-Wan Kenobi nella trilogia prequel di Star Wars. Vincitore di un Golden Globe per la sua interpretazione nella terza stagione della serie televisiva Fargo e candidato altre due volte per i film Moulin Rouge! e Il pescatore di sogni, ha recitato anche in Black Hawk Down – Black Hawk abbattuto, Big Fish – Le storie di una vita incredibile, Angeli e demoni, L’uomo nell’ombra, La bella e la bestia, Ritorno al Bosco dei 100 Acri, Doctor Sleep, T2 Trainspotting e Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn, mentre per Netflix ha interpretato il protagonista nella miniserie Halston.

Tra i nati di oggi festeggia anche Christopher Walken, nato a New York nel 1943, vincitore di un Oscar per Il cacciatore, di un BAFTA per Prova a prendermi e interprete di film come Io e Annie, I mastini della guerra, La zona morta, 007 – Bersaglio mobile, King of New York, Batman – Il ritorno, Una vita al massimo, Pulp Fiction, Il mistero di Sleepy Hollow, Le avventure di Joe Dirt, Cambia la tua vita con un click, Hairspray – Grasso è bello, 7 psicopatici, Il libro della giungla, Brainstorm – Generazione elettronica, Ancora vivo – Last Man Standing, Un topolino sotto sfratto, Vendetta, L’ultima profezia, L’angelo del male, La profezia e L’unica.

