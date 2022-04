Chi è nato oggi 1 aprile: i compleanni glamour

Tantissimi auguri di buon compleanno ai nati di oggi, famosi e non. Tra chi spegne le candeline l’1 aprile, per esempio, c’è Simona Ventura, una delle signore della televisione italiana, nata in provincia di Bologna nel 1965. Il suo esordio in tv è datato 1988 come valletta nel programma di Rai 1 Domani sposi, ma la fama arriva a metà anni Novanta quando diventa uno dei volti di Italia 1 e nel decennio successivo quando sulla Rai guida trasmissioni come Quelli che il calcio, il Festival di Sanremo 2004 e le prime otto edizioni dell’Isola dei famosi.

Tra i nati di oggi troviamo anche il rapper Ghemon, nome d’arte di Giovanni Luca Picariello, nato ad Avellino nel 1982, e l’ex modella e personaggio televisivo Giulia Salemi, nata a Piacenza nel 1993.

Tra chi fa il compleanno oggi ricordiamo anche Ali MacGraw, nata a New York nel 1939, candidata all’Oscar come miglior attrice nel 1970 per il personaggio di Jennifer Cavalleri in Love Story ma interprete anche di tanti altri film come La ragazza di Tony, Getaway!, Convoy – Trincea d’asfalto e Dimmi quello che vuoi oltre che della miniserie televisiva Venti di guerra.

Festeggia il compleanno oggi Mackenzie Davis, nata a Vancouver nel 1987 e interprete di film come Smashed, Passione innocente, What If, Quel momento imbarazzante, Sopravvissuto – The Martian, Blade Runner 2049, Non ti presento i miei e Terminator – Destino oscuro oltre che dei personaggi di Cameron Howe nella serie televisiva Halt and Catch Fire e di Yorkie nell’episodio San Junipero della terza stagione di Black Mirror.

Tra i personaggi famosi nati oggi 1 aprile c’è infine Asa Butterfield, nato a Londra nel 1997 e interprete di Il bambino con il pigiama a righe, Hugo Cabret, Ender’s Game, X+Y, Miss Peregrine – La casa dei ragazzi speciali, Lo spazio che ci unisce e Tata Matilda e il grande botto oltre che del personaggio di Otis Milburn nella serie Netflix Sex Education.

Cover photo created by valeria_aksakova – www.freepik.com