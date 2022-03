Chi è nato oggi 30 marzo: i compleanni glamour

Tanti auguri di buon compleanno a tutti i nati oggi, e anche ovviamente ai vip e ai personaggi famosi che spengono le candeline il 30 marzo. Fra le tante celebrities che festeggiano l’anniversario di nascita in questo giorno dobbiamo sicuramente ricordare Warren Beatty, nato in Virginia nel 1937 e quattro volte candidato al Premio Oscar come miglior attore per Gangster Story, Il paradiso può attendere, Reds e Bugsy, vincendolo però in altre categorie, ovvero come regista e come produttore. Tra gli altri suoi film, vale la pena ricordare almeno Splendore nell’erba, Shampoo, Dick Tracy, Bulworth – Il senatore e L’eccezione alla regola.

Festeggia oggi anche Eric Clapton, nato in Inghilterra nel 1935 e soprannominato Slowhand grazie al suo stile di chitarrista. Considerato uno dei più importanti musicisti blues e rock, prima di dedicarsi alla carriera solista, ha militato in band come The Yardbirds, John Mayall & the Bluesbreakers e Cream.

Tra i nati di oggi festeggia anche Céline Dion, nata in Canada nel 1968 e affermatasi come cantante negli anni Novanta grazie ad album come Falling Into You e Let’s Talk About Love. Tra i suoi singoli di maggior successo The Power of Love, Think Twice, Because You Loved Me, I’m Your Angel e My Heart Will Go On, tema principale del film Titanic.

Cover photo created by freepik – www.freepik.com