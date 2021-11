Chi è nato oggi 30 novembre: i compleanni glamour

Tra i personaggi famosi nati il 30 novembre non possiamo non ricordare uno degli attori comici più di successo degli ultimi 25 anni: Ben Stiller. Nato a New York nel 1695, con i suoi film ha incassato quasi 3 miliardi di dollari tra Stati Uniti e Canada e ha ottenuto diversi riconoscimenti come un Emmy, un Teen Choice Award e 4 MTV Movie Awards. Tra i suoi lavori più apprezzati non possiamo non ricordare Tutti pazzi per Mary, Zoolander e Una notte al museo. Anche come regista ha riscosso un discreto successo dirigendo film come Giovani, carini e disoccupati, Il rompiscatole e Tropic Thunder.

Restiamo nell’ambiente del cinema per ricordare tre grandi registi che festeggiano il compleanno oggi: Gianfranco Rosi, Ridley Scott e Terrence Malick. Rosi, nato ad Asmara in Eritrea nel 1963, nel 2013 ha vinto il Leone d’oro con Sacro GRA e l’Orso d’oro nel 2016 con Fuocoammare. Ridley Scott, nato in Gran Bretagna nel 1937, nella sua carriera ha esplorato molti generi cinematografici dirigendo film come Alien, Blade Runner, The Martian, Il genio della truffa, Il gladiatore e Thelma e Louise. Infine Malick, canadese classe 1943, è noto per il suo perfezionismo maniacale ma soprattutto per aver vinto, tra gli altri premi, la Palma d’oro a Cannes nel 2011 con The Tree of Life e l’Orso d’oro a Berlino nel 1999 con La sottile linea rossa.

Fra i nati oggi anche Gael García Bernal, nato a Guadalajara, in Messico, nel 1978 e vincitore del Premio Marcello Mastroianni a Venezia nel 2001 per Y tu mamá también. Tra le altre sue interpretazioni ricordiamo quelle nei film I diari della motocicletta, Amores perros, La mala educación, Babel e Old oltre che nella serie televisiva Mozart in the Jungle per cui ha vinto il Golden Globe nel 2016. Nel 2017 ha anche prestato la voce a Héctor Rivera nel doppiaggio originale del film Pixar Coco.

