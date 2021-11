Chi è nato oggi 29 novembre: i compleanni glamour

Scopriamo insieme chi sono i personaggi famosi nati oggi e a quali VIP dobbiamo fare gli auguri di compleanno il 29 novembre. Cominciamo con l’attore statunitense Chadwick Boseman, nato nella Carolina del Sud nel 1976 e morto a soli 44 anni a Los Angeles il 28 agosto del 2020 a causa di un tumore al colon. Il suo esordio cinematografico risale al 2008, ma è diventato famoso nel 2016 quando appare nel film Captain America: Civil War nel ruolo di T’Challa/Black Panther. In seguito, oltre al film stand alone dedicato al supereroe nero, prende parte ad altri due capitoli del Marvel Cinematic Universe: Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Prima della sua morte ha recitato anche in Da 5 Bloods, l’ultimo lavoro di Spike Lee, e in City of Crime.

Rimaniamo sempre nell’Universo Cinematografico Marvel e facciamo gli auguri a Don Cheadle, nato in Missouri nel 1964 e interprete di James “Rhodey” Rhodes/War Machine. Oltre al super eroe amico di Iron Man, Cheadle ha interpretato molti altri ruoli ed è stato anche candidato agli Oscar per Hotel Rwanda. Tra i film a cui ha partecipato ricordiamo Ocean’s Eleven, Ocean’s Twelve, Ocean’s Thirteen, Iron Man 2, Iron Man 3, Avengers: Age of Ultron, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Tanti auguri vanno oggi anche a Joel Coen, regista e sceneggiatore nato in Minnesota nel 1954 e vincitore, insieme al fratello Ethan, di quattro Premi Oscar per Fargo e Non è un paese per vecchi. Tra i tanti altri film scritti o diretti dai fratti Coen ricordiamo Arizona Junior, Crocevia della morte, Il grande Lebowski, Fratello, dove sei?, Burn After Reading – A prova di spia, A Serious Man, Il Grinta, A proposito di Davis, La ballata di Buster Scruggs, Ladykillers, Barton Fink – È successo a Hollywood, Unbroken (diretto da Angelina Jolie), Il ponte delle spie (diretto da Steven Spielberg), I due criminali più pazzi del mondo (diretto da Sam Raimi), Lo spezzaossa (diretto da J. Todd Anderson) e Gambit – Una truffa a regola d’arte (diretto da Michael Hoffman).

