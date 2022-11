Sesso e tabù: lo scambismo conquista migliaia di coppie

La svolta ideologica recente e il forte desiderio di libertà originato dalla pandemia, hanno contribuito ad aprire la strada a nuovi modi di vivere l’amore e l’eros all’interno della coppia. Inoltre, non mancano psicologi e studiosi che confermano la capacità dello scambismo di diminuire i tradimenti e dare nuova linfa ai rapporti. Ogni anno, nel nostro Paese, oltre 700 mila persone sono solite frequentare club privé nei quali si pratica lo swinging, ovvero lo scambio di coppia. Numeri importanti per un fenomeno sempre più apprezzato e diffuso, sebbene in costante mutamento. Eppure, malgrado la sua crescente diffusione, sono ancora poche le persone che accettano di parlarne apertamente. Tra questi ultimi figura Augusto Pistilli, autore del libro-inchiesta intitolato “La mia prima volta in un club privé: 50 coppie raccontano”.

Le coppie scambiste si raccontano

Nati all’inizio degli anni ’70, ancora oggi i club privé sono luoghi esclusivi, accessibili soltanto ai soci. Migliaia di coppie scambiste li frequentano quasi ogni weekend, spesso dopo averli scoperti grazie all’uso di un sito scambisti. Ciascun club possiede un proprio regolamento e si impegna a tutelare la privacy degli associati. Inoltre, proteggono dalle situazioni imposte e da ogni forma di sopraffazione. Garantiscono luoghi sicuri e la presenza di persone fidate. Gli scambisti italiani che sono soliti frequentare questi posti ne lodano la trasparenza e la sicurezza, oltre alla capacità di esaltare quella parte emozionale tipica degli incontri scambisti, fatta di spontaneità, rispetto reciproco, empatia. Le location utilizzate per favorire questi incontri sono molto varie: dai piccoli club nascosti a vere e proprie spa naturiste, spesso dotate di giardini, piscine e persino spiagge private. Questi luoghi, ovviamente, sono pensati soprattutto per incontri diurni più “soft”, durante i quali il piacere lascia il posto all’amicizia, ai rapporti sociali, alla condivisione.

Le principali caratteristiche del fenomeno

Il vero motore delle cosiddette charming coppie è il forte desiderio di libertà. Guerre, pandemia e iper-competitività hanno contribuito ad accrescere il desiderio di evasione. Ecco il motivo per cui più del 95% dei soci dei club privé italiani ed europei sono coppie scambiste sposate, che desiderano semplicemente fuggire dagli obblighi imposti loro dalla società moderna. Moltissimi psicologi ed esperti del settore giurano che è possibile conciliare stabilità di coppia e scambismo. E il libro di cui abbiamo accennato poc’anzi spiega come: uno dei segreti dello scambismo sta nella possibilità di ricercare la novità sessuale senza dover per forza cadere nel tradimento. Chiaramente, ciò è possibile soltanto se entrambi i componenti della coppia sono d’accordo e, soprattutto, sono in grado di far fronte ai loro impegni sostenendosi a vicenda e negoziando i confini della loro libertà. È fondamentale saper concedere spazi di libertà al partner concordandoli e non rubandoli. In buona sostanza, gli esperti sostengono che per affrontare in maniera soddisfacente l’esperienza dello scambismo, è necessario vivere un rapporto solido, maturo e caratterizzato da una comunicazione viva e onesta. Se tali caratteristiche non appartengono alla coppia, si va incontro a un disastro annunciato.

I numeri del fenomeno e l’importanza dei siti per scambisti

L’aumento delle coppie interessate a questo modo di vivere l’eros è cominciato intorno al 2010. Da allora, si assiste a un costante aumento del numero dei soci iscritti ai vari club sparsi in giro per l’Italia. L’aumento medio è pari al 5-6% annuo, con incrementi pari al 12-13% e oltre durante la stagione estiva. Il merito di questo boom in termini di interesse nei confronti di una pratica millenaria come lo scambismo appartiene alla volontà di uscire dall’anonimato, puntando su location esclusive quali spa e piscine, in grado di migliorare l’approccio dei soci appena iscritti e garantire un maggior relax psicofisico. Ai giochi erotici, si affianca la preziosa opportunità di rilassarsi, creare legami, ascoltare musica in tranquillità e beneficiare di un ambiente protetto. Tuttavia, anche i siti per scambisti, sempre più sicuri e controllati, oltre che ricchi di funzioni interessanti, hanno spalancato le porte di questo mondo a migliaia di persone. Dare inizio alla propria esperienza scambista online è un metodo certamente più semplice e rapido che cercare fisicamente i club privé e accedervi senza conoscere nessuno. Il web aiuta a fare nuove conoscenze e a costruire rapporti di fiducia. Inoltre, vale la pena sottolineare come i principali siti web specializzati, oltre che sui soliti annunci scambisti, si siano focalizzati sulla cura di alcuni aspetti fondamentali, tra cui l’inclusività. In un mondo che fa della libertà la sua principale ispirazione, è bandita ogni forma di discriminazione, dall’età all’aspetto fisico, passando per l’orientamento sessuale.