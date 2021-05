Chi è nato oggi 30 maggio: i compleanni glamour

Tra i personaggi famosi che compiono gli anni oggi 29 maggio troviamo Enrico Silvestrin, nato a Roma nel 1972 e diventato famoso per essere stato il primo VJ italiano di MTV Europe conducendo programmi come Hitlist Italia e MTV Select. Con la nascita di MTV Italia presenta per due stagioni Sonic e, nel frattempo, si dedica alla radio, collabora con altre reti televisive ma, soprattutto, inizia a recitare. Negli anni, infatti, ha preso parte a film come Come te nessuno mai, Ricordati di me e Che ne sarà di noi e a fiction come L’ispettore Coliandro e Distretto di Polizia.

Spegne le candeline oggi anche Filippo Nardi, nato a Londra nel 1969 e diventato famoso per essere stato uno dei concorrenti della seconda edizione del Grande Fratello. Dopo la fine dell’esperienza nel reality show, ha partecipato a molte altre trasmissioni televisive tra cui ricordiamo Le Iene, Anteprima Festivalbar e Loveline, oltre a essere stato tra i concorrenti della tredicesima edizione dell’Isola dei Famosi e della quinta del Grande Fratello VIP.

