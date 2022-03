Profumo al gelsomino: le migliori fragranze

Profumo al gelsomino: luminoso o esotico, il fiore dalle due anime

Il gelsomino ha due anime, per molti versi contrapposte. C’è il gelsomino luminoso, fresco e con una punta acidula che costeggia tutte le regioni mediterranee, in particolare le coste della Spagna e della Francia e c’è poi tutta la seduzione esotica del gelsomino orientale. Come dimenticare le immagini della riviera francese e della Provenza illuminate da cascate di gelsomino di Grasse?

E allo stesso modo è impossibile scordare l’incanto odoroso delle rive del Nilo, dei gelsomini illuminati dal sole di Luxor?

Il gelsomino misterioso, ammaliante, voluttuoso, se vogliamo oscuro, nato dalle profondità esotiche dell’India e del Sud-est asiatico.

Due interpretazioni così diverse del fiore originario dell’estremo oriente che sono però accomunate da un trait-d’union: il profumo al gelsomino è sempre immancabilmente inebriante, a tratti quasi soffocante e narcotico, con un leggero fondo di nota animalica che rivela tutta la sua natura del “doppio”: una seducente innocenza che nasconde un’anima decadente. Un fiore corrotto? Un angelo caduto? A ognuno la propria interpretazione.

Scopriamo insieme le fragranze migliori dove il gelsomino è il protagonista assoluto.

Profumo al gelsomino: la top ten

La nota di gelsomino è presente in tantissime fragranze, tra le più famose al mondo: Alien di Thierry Mugler, Chanel n°5, J’adore e Miss Dior… tuttavia in questo articolo abbiamo voluto privilegiare quelle fragranze dove il gelsomino è la nota assoluta, in cui il resto degli accordi va a esaltare, a volte anche in contrapposizione, l’inebriante profumo di questo fiore bianco. Senza dimenticare, però, qualche “eccezione meritevole” tra le ultime uscite.

Serge Lutens A la nuit

Da molti viene eletta come la migliore fragranza al gelsomino in assoluto: stiamo parlando di un cult della profumeria artistica, ovvero A la nuit di Serge Lutens: un melting pot di gelsomini diversi, da quello egiziano a quello indiano, riesce a rendere al meglio il profumo intenso della pianta di gelsomino. Da utilizzare con parsimonia: potrebbe sovrastarvi con tutta la sua opulenza.

Acqua di Parma Gelsomino Nobile

Gelsomino Nobile di Acqua di Parma rende equilibrata la fragranza ai fiori bianchi di gelsomino e un tocco di tuberosa, con un’apertura rinfrescante di mandarino e pepe rosa e un fondo elegante e seducente con note muschiate e di cedro.

Guerlain Flora Salvaggia su eCharme.it

Luminoso, fresco e rigenerante: tutto questo è Flora Salvaggia di Guerlain, una delle nuove fragranze della collezione Aqua Allegoria. Pregiatissimo e delicatissimo gelsomino sambac in tutto il suo splendore: grazie ai fiori selvatici, ai fiori d’arancio, al melone e al muschio bianco risulta freschissimo e per nulla pesante, rendendolo una fragranza prettamente estiva.

Jo Malone London Red Hibiscus 100ml €147

Ancora gelsomino sambac abbinato all’ibisco rosso e alla vaniglia per Jo Malone London Red Hibiscus, una cologne intense che è un omaggio ai profumi e ai colori dei Tropici.

Solinotes Fleur de Jasmin

Un soliflore davvero pregevole e alla portata di tutti (il rapporto qualità prezzo qui è davvero vantaggioso) è Fleur de Jasmin di Solinotes: un’assoluta di gelsomino da abbinare alle altre fragranze della linea come Fleur d’Oranger o Mûre.

Tom Ford Beauty Soleil Brûlant 250ml €758

Ci trasferiamo ora nella quiete di un’isola remota con Soleil Brûlant di Tom Ford, dove l’ardore del sole sprigiona la sensualità della tuberosa e dei fiori d’arancio mentre il mandarino, il bergamotto e il pepe rosa evocano note fresche e pungenti.

Montale Jasmine Full su amazon.it

Jasmin Full di Montale è un’ode alla dolcezza e alla purezza dei fiori bianchi: gelsomino, lonicera e fiori d’arancio, confortante come un abbraccio.

Bvlgari Jasmin Noir

Spostandoci verso il lato oscuro, il gelsomino più orientale si mescola alle spezie per diventare quasi ipnotico e “tossico”. La dipendenza olfattiva di Bvlgari Jasmin Noir è data da un gelsomino esaltato dalla mandorla, dalla gardenia, dalla fava tonka, dal patchouli, dalle note legnose e ambrate.

Trussardi Pure Jasmine 90ml €98

E allo stesso modo non riuscirete più a staccarvi da Pure Jasmine di Trussardi, audace ed esuberante chypre fiorito. Questo inno alla fierezza svela l’assoluta di gelsomino MuganeTM, accordi di champaca, patchouli, legno di sandalo e vaniglia insieme alla freschezza agrumata del bergamotto e all’imprevedibilità del pistacchio salato e del neroli.

Michael Kors Gorgeous! 100ml €99,50 presso le boutique Michael Kors, le profumerie Douglas e su douglas.it

Un gelsomino Sambac estremamente piacevole, a prova di chi trova certi profumi floreali “puzzolenti”, è Gorgeous! di Michale Kors: dolce e ammaliante, né troppo né troppo poco, con un tocco di pepe rosa e agrumi.