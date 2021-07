Chi è nato oggi 30 luglio: i compleanni glamour

Tanti auguri di buon compleanno ai personaggi famosi nati il 30 luglio! È nato oggi nel 1961 in Georgia Laurence Fishburne, famoso per aver interpretato Morpheus nella trilogia di Matrix e candidato al Premio Oscar nel 1994 per aver vestito i panni di Ike Turner in Tina – What’s Love Got to Do with It. Tra gli altri film in cui ha recitato citiamo Boyz n the Hood – Strade violente, Apocalypse Now, la serie di John Wick, l’adattamento di Othello diretto da Oliver Parker, Il colore viola, Aule turbolente, King of New York, Massima copertura, In cerca di Bobby Fischer, Punto di non ritorno, Mystic River, Una parola per un sogno, Contagion, L’uomo d’acciaio, Batman v Superman: Dawn of Justice e Ant-Man and the Wasp, oltre che le serie televisive CSI: Scena del crimine, Hannibal e Black-ish.

Tra i festeggiati di oggi anche Lisa Kudrow, ovvero la Phoebe Buffay di Friends, nata a Los Angeles nel 1963 e interprete anche di tanti film come Romy & Michelle, The Opposite of Sex-L’esatto contrario del sesso, P.S. I Love You, Terapia e pallottole, Il dottor Dolittle 2, Bandslam – High School Band, Hotel Bau, Easy Girl, Cattivi vicini e il suo sequel Cattivi vicini 2, La ragazza del treno, Non succede, ma se succede… e La rivincita delle sfigate.

Il 30 luglio bisogna fare gli auguri anche a Jean Reno, nato a Casablanca nel 1948 e interprete di film come I fiumi di porpora, Godzilla, Il codice da Vinci, Mission: Impossible, La Pantera Rosa, Ronin, I visitatori, Wasabi, Le Grand Bleu, Hector e la ricerca della felicità e Léon.

Facciamo gli auguri di buon compleanno ad Arnold Schwarzenegger, nato in Austria nel 1947, Governatore della California per due mandati e interprete di tantissimi film tra cui ricordiamo Conan il barbaro, Terminator e gli altri film della serie Terminator 2 – Il giorno del giudizio, Terminator 3 – Le macchine ribelli, Terminator Genisys e Terminator – Destino oscuro, Commando, L’implacabile, Predator, Atto di forza, True Lies, I gemelli, Un poliziotto alle elementari, Junior, Una promessa è una promessa e Danko.

Festeggia il compleanno lo stesso giorno anche Hilary Swank, nata in Nebraska nel 1974 e due volte Premio Oscar nel 2000 e nel 2005 per Boys Don’t Cry e Million Dollar Baby. Tra gli altri film in cui ha recitato ricordiamo Karate Kid 4, Amelia, Conviction, Qualcosa di buono, What They Had, Freedom Writers, La truffa dei Logan e The Hunt.

