Chi è nato oggi 31 luglio: i compleanni glamour

Tra i personaggi famosi nati oggi 31 luglio iniziamo subito facendo gli auguri di buon compleanno a Wesley Snipes, nato a Orlando nel 1962 e interprete di tanti film come New Jack City, Chi non salta bianco è, Passenger 57 – Terrore ad alta quota, Demolition Man, U.S. Marshals – Caccia senza tregua, la trilogia di Blade, I mercenari 3 e Complice la notte.

Festeggia il compleanno lo stesso giorno anche Geraldine Chaplin, figlia di Charlie Chaplin e Oona O’Neill nata a Santa Monica nel 1944. Tra i tanti film in cui ha recitato ricordiamo Il dottor Živago, Nashville, Welcome to L.A., Charlot, Bolero, La vita è un romanzo, Noroît, L’amore in pezzi, Anna e i lupi, Cría cuervos, Elisa, vita mia, Mamà compie 100 anni e The Orphanage, oltre che la terza stagione della serie televisiva The Crown in cui ha interpretato Wallis Simpson.

Cover photo created by freepik – www.freepik.com