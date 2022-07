Chi è nato oggi 29 luglio: i compleanni glamour

La prima celebrity che ricordiamo tra i personaggi famosi nati oggi 29 luglio è Stephen Dorff, nato ad Atlanta in Georgia nel 1973. Noto soprattutto per i ruoli di Roland West nella terza stagione di True Detective, di PK in La forza del singolo, di Stuart Sutcliffe in Backbeat – Tutti hanno bisogno d’amore, di Johnny Marco nel film di Sofia Coppola Somewhere, Glen in Non aprite quel cancello e Deacon Frost in Blade, ha recitato anche in A morte Hollywood, The Motel Life, S.F.W. – So Fucking What e Space Truckers.

Spegne le candeline il 29 luglio anche Josh Radnor, nato nel 1974 nella capitale dell’Ohio Columbus e famoso soprattutto per aver interpretato Ted Mosby in How I Met Your Mother. Oltre a questo personaggio, è stato Isaac nell’opera teatrale Disgraced, Lou Mazzuchelli nella serie televisiva Rise e Lonny Flash nel telefilm Hunters e ha scritto, diretto e interpretato i film happythankyoumoreplease e Liberal Arts entrambi presentati al Sundance Film Festival.