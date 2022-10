Chi è nato oggi 2 ottobre: i compleanni glamour

Curiosamente, le celebrities più rilevanti che sono nati oggi 2 ottobre sono diventate famose per le loro doti artistiche. I personaggi famosi che festeggiano il compleanno in questo giorno, infatti, sono cantanti, attori, stilisti e fotografi. Una personalità influente che rientra tra chi spegne le candeline oggi è Sting, pseudonimo di Gordon Matthew Thomas Sumner. Il cantautore, polistrumentista e attore britannico classe 1951 non ha bisogno di presentazioni: dal suo esordio con i Police fino ai suoi album da solista è probabilmente uno dei cantanti più celebri. Nella sua carriera, infatti, ha ricevuto 21 premi tra Grammy Awards, BRIT Awards e Golden Globe ed è stato candidato 4 volte all’Oscar come miglior canzone per le colonne sonore di Le follie dell’imperatore, Kate & Leopold, Ritorno a Cold Mountain e Jim: The James Foley Story. La sue esperienza con il cinema non si riduce però solo a curarne l’accompagnamento musicale, infatti ha recitato in molti film tra cui ricordiamo Quadrophenia, Dune e Lock & Stock.

Nello stesso anno di Sting è nata a Los Angeles Romina Power, sicuramente una dei vip più conosciuti soprattutto tra gli anni Sessanta e Novanta. Figlia degli attori hollywoodiani Tyrone Power e Linda Christian, Romina ha debuttato al cinema a soli 13 anni e in breve ha recitato in ben 14 film. Nel 1967, mentre si trovava a Roma per partecipare al “musicarello” Nel sole, incontrò e si innamorò di Al Bano, sposato nel 1970. Dopo 4 figli e un sodalizio artistico che li ha portati anche a vincere il festival di Sanremo nel 1984 con Ci sarà, la coppia si è separata nel 2012 e Romina Power si è gradualmente ritirata dalle scene.

Tra i nati di oggi festeggiano anche la stilista Donna Karan e la fotografa Annie Leibovitz. Karan, che è nata a New York nel 1948, è la fondatrice della casa di moda DKNY (Donna Karan New York) e, tra gli altri riconoscimenti, ha vinto il Council of Fashion Designers of America Award e il Coty American Fashion Critics Award e ricevuto, nel 1987, una laurea honoris causa dalla Parson’s School of Design. Anche Leibovitz è statunitense ed è nata nel 1949. Il suo stile, caratterizzato dalla stretta collaborazione tra fotografo e modello, le ha permesso di creare alcune delle immagini più iconiche degli ultimi 40 anni come la copertina di Born In The U.S.A. di Bruce Springsteen, l’ultima foto di John Lennon e molte altre.

Cover photo designed by Freepik