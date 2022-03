Chi è nato oggi 3 marzo: i compleanni glamour

A chi dobbiamo fare gli auguri tra i personaggi famosi nati il 3 marzo? Iniziamo dagli Stati Uniti, precisamente dal Minnesota, dove nel 1982 è nata Jessica Biel. Diventata famosa grazie al ruolo di Mary Camden interpretato nel telefilm Settimo cielo, all’uscita di scena del suo personaggio si dedica al cinema recitando in film come Le regole dell’attrazione, L’oro di Ulisse, Blade: Trinity, Stealth – Arma suprema, Io vi dichiaro marito e… marito, Appuntamento con l’amore, A-Team, Capodanno a New York, Total Recall – Atto di forza, Hitchcock, nel remake dell’horror Non aprite quella porta e The Illusionist. Nella vita privata, dopo aver frequentato Chris Evans, ha sposato Justin Timberlake e con lui ha avuto i due figli Silas Randall e Phineas.

Spostiamoci su questa sponda dell’Atlantico e andiamo in Gran Bretagna per festeggiare Miranda Richardson, attrice teatrale e cinematografica classe 1952. Vincitrice di quattro premi tra Golden Globe e BAFTA e candidata due volte agli Oscar, la ricordiamo per le sue interpretazioni in Un incantevole aprile, Il danno, La moglie del soldato, Tom & Viv – Nel bene, nel male, per sempre, Delitto di stato, Merlino, Ballando con uno sconosciuto, L’impero del sole, L’apostolo, Il mistero di Sleepy Hollow, The Hours, Spider, Harry Potter e il calice di fuoco, The Young Victoria, La ragazza del dipinto, Stronger – Io sono più forte e We Want Sex mentre in televisione ha partecipato a Blackadder, The Lost Prince e Rubicon.

